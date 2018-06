Rot-Weiß Fürstenhagen schafft den Aufstieg in die Kreisoberliga

Fürstenhagen. Rot-Weiß Fürstenhagen hat sich die Chance in der Relegation nicht mehr nehmen lassen und ist in die Fußball-Kreisoberliga aufgestiegen. Nach dem 4:2-Erfolg im Hinspiel vor einer Woche feierte der Klub aus der Kreisliga A am Samstagnachmittag erneut einen Sieg über den Kreisoberliga-Drittletzten SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund.

„Wahnsinn“, meinte Rot-Weiß-Vorsitzender Holger Nolte nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft mit Blick auf die kommende Saison. „Egal, wie diese Saison in der Kreisoberliga ausgehen wird. Auf dieses Jahr freuen wir uns total!“

Einen Sieg mit drei Toren Unterschied benötigten die Gäste, um nach der Hinspielpleite doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Weil die SG P/S im Hinspiel einen Blitzstart mit einer frühen Führung hinlegte, waren die Rot-Weißen von Trainer Klaus Scholz entsprechend gewarnt. „Einen frühen Rückstand wollten wir vermeiden“, sagte Nolte über das Ziel in den ersten 20 Minuten. In denen machten die Gäste zwar Druck, störten frühzeitig und versuchten durch lange Bälle zum Erfolg zu kommen, doch echte Torchancen konnten sie sich ebenso wenig erspielen wie die Rot-Weißen.

Dafür begann die zweite Spielhälfte mit einem Paukenschlag. Denn nach einer langen Flanke von Johann Härtel stand Fürstenhagens Kapitän Reinhold Gaber am langen Pfosten völlig ungedeckt. Gegen seinen wuchtigen Schuss unter die Latte zum 1:0 (47.) war Gäste-Keeper Matthias Störbrauck chancenlos.

Paukenschlag nach der Pause

Bei schwülen 27 Grad im Schatten hatte die SG P/S dem A-Ligisten in der Folge nur noch ein wenig Kampf entgegenzusetzen. Die Gastgeber hingegen hatten mit Nicolae Titan einen weiteren Stürmer in ihren Reihen, der sich unbedingt auch noch in die Torschützenliste eintragen wollte – mit Erfolg: Nach einem Steilpass gewann er erst das Laufduell gegen Markus Horber und spitzelte dann das Leder vorbei am herauseilenden P/S-Torhüter Störbrauck.

Der Rest war Schaulaufen. Die Gastgeber wollten nicht mehr, die Gäste, die erst einen Tag vor dem Hinspiel von einer Mallorca-Reise zurückgekehrt waren, konnten nicht mehr. „Sensationell“, jubelte Holger Nolte nach dem Schlusspfiff: „Wir sind der kleinste Verein der Kreisoberliga im Werra-Meißner-Kreis. Auf diesen Aufstieg sind wir mächtig stolz.“

Die SG Pfaffenbachtal/S. muss nun darauf hoffen, dass die SG Herleshausen/N./U. in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Gruppenliga noch schafft. Die Entscheidung fällt am Mittwoch. Nur in diesem Fall bleibt die SG P/S in der Kreisoberliga.

Tore: 1:0 Gaber (47.), 2:0 Titan (61.). - Zuschauer: 250.