Samenbomben für Hundelshausens Gemeindegarten

Hundelshausen – Um Piraten und Hühner ging es am Sonntag beim großen Straßenfest in Hundelshausen, einer Gemeinschaftsaktion des städtischen Kindergartens und der örtlichen Kirchengemeinde.

Vorangegangen war ein 72-Stunden-Projekt, in dessen Rahmen der Pfarrgarten von vielen freiwilligen Helfern und vor allem Kindern zum Gemeindegarten umgestaltet worden war.

Von wildem Wein und wuchernden Sträuchern, die den Garten hatten dunkel und wenig einladend erscheinen lassen, war er im Vorfeld bereits befreit worden. Drei große Container Gartenabfälle mussten abgefahren werden. Erst danach konnte Pfarrer Dr. Christian Schäfer die eigentliche Größe des Pfarrgartens ausmachen. 18 000 Quadratmeter Fläche voller Potenzial erstreckten sich nun hinter dem Pfarrhaus. Mithilfe von Grundschülern, Kindergartenkindern, Konfirmanden, Pfadfindern und Gemeindemitgliedern entstand am Wochenende dort ein Ort der Begegnung.

Am Donnerstag reiste bereits die Pfadfindergruppe an, für die die Arbeit im Pfarrgarten zur 72-Stunden-Aktion gehört, eine bundesweite Sozialaktion der Deutschen Katholischen Jugend, die in dieser Zeit „die Welt ein Stückchen besser machen“ will. Im Werra-Meißner-Kreis haben die DPSG-Pfadfinder des Stammes Witta Witzenhausen diese Aufgabe übernommen und wurden so zu fleißigen Gärtnern. Am Freitagmorgen bekamen sie Unterstützung von 130 Kindern der Gelstertalschule, die beim Bau eines Hühnergeheges mit Stall halfen, Bretter für einen Zaun sägten, glatt schliffen, in Form brachten und bemalten. Es wurde ein Sonnensegel gebaut, ein Barfußpfad angelegt und ein Insektenhotel sowie ein Unterstand für Feuerholz entstanden.

Die Feuerstelle, die bereits im vergangenen Jahr von fleißigen Helfern gebaut worden war, wurde erneuert und die Schulkinder bauten außerdem ein Vogelhäuschen für den Garten. Die Kindergartenkinder durften sich die Hände schmutzig machen, sie formten aus Erde, Ton und Blumensamen handliche Kugeln, sogenannte Samenbomben, die den grünen Gemeindegarten künftig bunt machen werden.

Beim großen Straßenfest am Sonntag durften die ersten Hühner nach dem Gottesdienst auf der Straße, vielen Grußworten und Musik in den neuen Stall einziehen. Kindergartenkinder, Eltern und Gemeindemitglieder wollen sich künftig um die Tiere kümmern.

Der Verein „Andere Zeiten“ aus Hamburg hat das generationsübergreifende und ökumenische Projekt gefördert und die Materialkosten in Höhe von 2700 Euro übernommen. Für Musik beim Straßenfest am Sonntag vor dem Pfarr-Gemeinde-Haus sorgten die Hundelshäuser Chöre, der Spatzenchor und das Duo „Josephine und Albert“ mit Saxofon und Piano.