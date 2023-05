Schüsse aus fahrendem Auto in Witzenhausen

Von: Stefan Forbert

Die Polizei ermittelt gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus Witzenhausen, der aus einem fahrenden Auto mit einer Spielzeugpistole auf zwei Fußgänger geschossen hat. © Patrick Pleul

Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend aus einem fahrenden Auto mit einer Spielzeugpistole Gelmunition auf zwei Fußgänger gefeuert

Witzenhausen – Das klingt fast schon wie eine Szene aus einem alten Mafia-Film: Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Witzenhausen hat am Dienstag in den Abendstunden in der Innenstadt von Witzenhausen aus einem fahrenden Auto auf zwei Fußgänger geschossen. Die Passanten trugen zum Glück keine bleibenden Verletzungen davon.

Für die Schüsse nutzte der Täter, wie Pressesprecher Alexander Först von der Polizeidirektion Werra-Meißner in Eschwege am Mittwochvormittag berichtete, eine Spielzeugpistole, aus der Gel-Munition verschossen werden kann.

Das Ganze spielte sich dem Polizeibericht am Montag um 19.46 Uhr auf der Walburger Straße in Witzenhausen zu, über die ein 18 Jahre alter Freund des 15-Jährigen durch die Innenstadt fuhr. Zwei der abgefeuerten Gelgeschosse trafen einen 36 Jahre alten Mann aus der thüringischen Landgemeinde Rodeberg (westlich von Mühlhausen) und einen 39-Jähriger aus Witzenhausen. Beide wurden an einem Arm getroffen. Sie alarmierten sofort die Polizei und konnten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merken.

Als die Streife der Polizeistation Witzenhausen kurz darauf am Tatort eintraf, klagten die beiden Geschädigten zunächst über Druckschmerzen an den betroffenen Stellen am Arm. Bleibende Schäden erlitten die Männer den Angaben der Polizei aber nicht, mussten auch nicht zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Außerdem nahm die Witzenhäuser Polizei schnell die Fahndung nach dem Fahrzeug, aus dem geschossen worden war, auf. Die Ermittlungen führten dann dank Kenntnis des Kennzeichens schon bald an der Halteradresse zum Erfolg. Und an der ermittelten Wohnanschrift des 15-Jährigen konnte der Tatverdächtige auch angetroffen werden. Die Beamten fanden bei dem Jugendlichen die besagte Spielzeugwaffe mit Gelmunition auf und stellte diese sicher.

Die Polizei in Witzenhausen hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 15-jährigen Jugendlichen eingeleitet.

Ob auch gegen den 18 Jahre alten Fahrer des Autos, der nach Angaben der Polizei über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und der auch in Witzenhausen wohnhaft ist, strafrechtlich ermittelt wird – womöglicherweise wegen Beihilfe –, stand gestern noch nicht fest. Ermittlungen würden aber ins Kalkül gezogen, hieß es aus der Polizeidirektion zunächst.