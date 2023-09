Kunstgenuss in Witzenhausen in alten Gebäuden und Gärten

Im ehemaligen Spital stellt Meta Backes ihre Werke aus. Mit ihrem Bild „Medea“ (linkes Foto) hat sie die Geschichte der Emanzipation der Frau gemalt, dargestellt in Acryl auf Leinwand. Die © grafien von Helmut Becker sind im alten Gericht, ebenfalls an der Walburger Straße, ausgestellt.

Treppen, Keller, Hinterhöfe wartet noch an diesem Wochenende mit tollen Ausstellungen und Aktionen in Witzenhausen auf.

Witzenhausen – Mit 20 Ausstellungsorten und 3 Galerien gibt es beim Festival Treppen, Keller, Hinterhöfe in Witzenhausen ein vielfältiges Kunstangebot, das es zu entdecken gilt. Heute und morgen gibt es noch die Gelegenheit dazu.

Viele Kunstwerke sind in alten Gemäuern in Szene gesetzt, mit viel Liebe zum Detail integrieren die Künstler ihre Werke. Die alte Tapete und der ausgetretene Fußboden erzählen ihre eigene Geschichte. Auch der Ausblick aus dem Fenster sonst verschlossener, seit langen Jahren verlassener Häuser, ist ein Erlebnis. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Wie sieht es auf dem Hinterhof aus? Die Künstler selbst geben gerne Auskunft über ihre Maltechnik, den Hintergrund ihrer Arbeiten oder das verwendete Material.

Zu erkennen sind die Ausstellungsorte an den gelb leuchtenden Schirmen.

Im Klostergarten bietet Ingo Keil heute professionelle Kinderanimation an. Der Kulturspaß unter dem Titel „Action4Kids“ beginnt um 14 Uhr, dann gibt es Spiel, Tanz und Musik bis um 17 Uhr.

Gastronomie gibt es neben den Angeboten im Klosterinnenhof auch im Fair-Café an der Stubengasse. Das lädt auf dem Hinterhof heute und morgen ab 14 Uhr zum Verweilen ein. zsi

Service: Tageskarten gibt es für 20 Euro, die Dauerkarte für 35 Euro, beim TKH-Infopoint im Kugelmann’schen Haus, in der Tourist-Information und im Klosterinnenhof. (zsi)

Rad-Sport nennt Uwe Kahlert dies Plastik aus Holz, Stahl und Stein. Zu entdecken im Kugelmann’schen Haus. © Kleps, Silvia

Skulptur von Gerhard Euler im Uni-Park. © Kleps, Silvia