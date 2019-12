Seniorinnen legen bei Enkeltrick auf

Nach wie vor versuchen unbekannte Täter, ältere Menschen im Werra-Meißner-Kreis mit dem sogenannten Enkeltrick um Geld zu betrügen. Wie die Polizei berichtet, wurden am Mittwoch der Station in Witzenhausen wieder zwei Fälle mitgeteilt.

Beides Mal blieb es beim Versuch, da die Opfer den Trick erkannten und auflegten.

Zunächst war laut Polizei kurz nach 12 Uhr bei einer 86-Jährigen in Witzenhausen angerufen worden. Der Betrüger, der Hochdeutsch sprach und dessen Alter auf 35 bis 40 Jahre geschätzt wurde, wollte sich als angeblicher Enkel „Erik“ bei der Seniorin einschmeicheln. Da sie aber keinen Enkel mit diesem Namen hat, legte sie gleich auf, bevor der Anrufer irgendwelche Forderungen stellen konnte.

Gegen 12.35 Uhr am Mittwoch klingelte es zudem bei einer 87-jährigen Witzenhäuserin. In diesem Fall gab sich eine Frau am Telefon als Verwandte aus. Unter dem Vorwand, etwas ersteigert zu haben und Geld dafür zu benötigen, versuchte die Betrügerin bei der Seniorin einen Geldbetrag zu erschleichen. Die 87-Jährige wurde aber bald misstrauisch.

Auch im Bereich der Stadt Kassel und in anderen Landkreisen in Nordhessen kam es in jüngster Vergangenheit zu einer Reihe ähnlich gelagerter Delikte, bei denen die Opfer zum Teil um mehrere tausend Euro erleichtert wurden, so Sprecher Alexander Först von der Polizeidirektion Werra-Meißner. Er mahnt, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die man nicht als solche erkennt.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa