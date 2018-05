SG Meißner und SSV Witzenhausen sind gerettet

FC Großalmerode siegt 5:1 über Lichtenauer FV

+ © Foto: Ralf Walle Wie beim Kung Fu! Lichtenaus Eduard Gross (re.) klärt den Ball artistisch aus der Gefahrenzone. Dennoch waren die Gäste am Sonntagnachmittag dem FC Großalmerode um Jannik Goßmann beim 1:5 hoffnungslos unterlegen. Fo to: Ralf Walle © Foto: Ralf Walle

Witzenhausen. In der Fußball-Kreisoberliga hat sich Herleshausen dank eines Treffers von Janik Wittich durch einen 1:0-Erfolg in Wanfried den Relegationsplatz gesichert. Die SG Meißner und der SSV Witzenhausen sicherten sich am vorletzten Spieltag endgültig den Klassenerhalt, den der Vorletzte VfR Wickenrode und Schlusslicht SG Werratal beide noch nicht abgeschrieben haben. Im direkten Duell treffen beide Teams am Samstag aufeinander.