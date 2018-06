SG Werratal hofft auf die Adler-Reserve aus Weidenhausen

Eschwege. Die ersten beiden Fußball-Relegationsspiele sind am Mittwoch und Donnerstag gespielt worden. Weidenhausen II setzte sich im Kampf um den Gruppenliga-Klassenerhalt 2:0 durch, die SG HNU kam im ersten von vier Spielen der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga zu einem 1:1 gegen den SV Balhorn. Fünf Begegnungen stehen am Wochenende an. Einige Kreisteams schauen dabei ganz gespannt auf das Samstag-Spiel des SV Adler II in Felsberg. Denn erst mit dem Schlusspfiff dieses Spiels und der Erkenntnis, ob Weidenhausen in der Liga bleibt oder absteigt, wissen die Klubs, wer am Sonntag spielen muss.

Gruppenliga

Der SV Adler Weidenhausen IIhat im Heimspiel gegen Felsberg ein 2:0 vorgelegt und das Tor zur Gruppenliga weit geöffnet. Am Samstag um 16 Uhr betreitet die Adler-Reserve das Rückspiel.

Anders als Weidenhausen spielt die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund nicht nur zwei, sondern gleich vier Spiele gegen vier unterschiedliche Gegner. Sie alle hoffen auf den Aufstieg in die Gruppenliga. Das erste Spiel am Donnerstag gegen Balhorn endete 1:1, am Sonntag geht es ab 15 Uhr in Neukirchen um die nächsten Punkte. Neukirchen hatte am ersten Spieltag spielfrei.

Kreisoberliga

Der A-Liga-Vizemeister RW Fürstenhagen spielt am Sonntag um 15 Uhr auswärts um den Aufstieg in die Kreisoberliga. Schafft Weidenhausen II den Gruppenliga-Klassenerhalt, muss Rot-Weiß zum Kreisoberliga-Vorletzten SG Werratal. Steigt die Adler-Reserve ab, muss auch Werratal direkt runter und stattdessen Pfaffenbachtal/Schemmergrund als Drittletzter in die Relegation. Das Team weilte unter der Woche noch zur Abschlussfahrt auf Mallorca.

Ballermann statt Training gabs bei der SG Werratal nicht. „Wir haben trainiert, von den Stammspielern ist niemand im Urlaub. Wir gehen fest davon aus, dass wir am Sonntag spielen werden“, versichert Werratal-Sprecher Sven Hagedorn.

Kreisliga A

Der B-Klassen-Zweite VfB Witzenhausen spielt morgen entweder beim vorletzten Waldkappel IIoder beim drittletzten Eschwege II. Je nachdem, was Adler II macht. Rückspiel: 9. Juni.

Kreisliga B

Kein Rätselraten gibt es in der Kreisliga B. Netra/Rambachmuss in der Dreierrelegation als Vorletzter beim Vizemeister der Kreisliga C, Gruppe 2, SG FSA II(14 Uhr). Der Verlierer dieses Spiels tritt am Mittwoch, 6. Juni, ab 19 Uhr auf den Zweiten der Gruppe 1, RW Fürstenhagen II. Heimrechttausch gibt es, wenn FSA II jener Verlierer ist. Die letzte Partie steigt am Sonntag, 10. Juni, bei Fürstenhagen mit dem Gewinner des ersten Spiels. Hier wird das Heimrecht getauscht, wenn dies die SG Netra/Rambach sein sollte. (mit raw)