100 Grundschüler in Hessisch Lichtenau begeistern mit Aladin

Von: Lothar Röß

Überzeugten: Yasmin (Ela Baser) und Aladin (Jessem Babay) spielten die Hauptrollen in dem Musical. © Röß, Lothar

Lichtenauer Grundschüler entführten in Märchen aus Tausendundeiner Nacht

Hessisch Lichtenau – Mit ihrem Musical „Aladin und die Wunderlampe“ entführten mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Lichtenauer Grundschule unter der Leitung ihrer Lehrerin Nadine Lieberum-Euler am Mittwochabend im Bürgerhaus der Lossestadt vor beeindruckender Kulisse in die Welt der Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Nach zwei Stunden Aktion auf der Bühne hielt es im proppenvollen Saal keinen mehr auf den Stühlen, begeistert applaudierten die kleinen wie die großen Besucher anhaltend.

Im Mittelpunkt des Musicals steht Aladin (gespielt von Jessem Babay), der als armer Junge mithilfe einer Wunderlampe den Zauberer und Bösewicht Dschafar (Ekrem Aydougdu) an der Nase herumführt, selbst zu Reichtum kommt und am Ende um die Hand von Yasmin (Ela Baser), der schönen Tochter des Sultans (Elliot Zucker) und seiner Sultanin (Felicia Fettmilch).

Glück für Jasmin, denn ihre Eltern wollen sie mit dem Sohn (Fabian Weber) des Großwesirs (Catalin Cucu) vermählen, doch den mochte sie nun gar nicht. Weil sie sich auch nicht mehr alles vorschreiben lassen will und die Stadt Agrabah kennenlernen möchte, besucht sie verkleidet mit ihren Freundinnen (Annika Claßen, Delara Othman, Tamina Iwanow, Emma Fleckenstein, Sophia Heinze und Miray Özer) den Markt.

Dort waren zuvor der reisende Händler El Lobo (Lilli Marie Heller) und sein Kamel (Justus Müller) auf die Händlerin Makkala (Greta Freitag) getroffen, die aus ihrer kleinen Flasche den Flaschengeist Plopsi (Lea Eckhardt) entlässt, die wiederum die wunderschöne Sherazade (Samira Bätzel) herbeizaubert, die Aladins Geschichte erzählt.

Erfüllen Wünsche: Jeanie (Isalie Hollstein, links) aus der Wunderlampe und Flaschengeist Plopsi (Lea Eckhardt). © Röß, Lothar

Doch was wäre das Musical ohne den Flaschengeist Jeanie (Isalie Hollstein), die Aladin durch sein Reiben an der Wunderlampe befreit und die so manchen Wunsch wahr werden lässt?

Für das lebhafte Geschehen auf der Bühne sorgen unter anderem die Palastwachen Louis Gertenbach, Paul Schreiber und Philip Kraus, die beiden Äffchen (Paula Hohnholt und Sophie Reinhardt), Cosco (Jonas Berger) und Rocco (Florian Seelig) als Gehilfen des Zauberers, Aladins Mutter (Jana Hesse) und Helena (Anna Sidorenko) als schönste Frau der Welt.

Während die Rollen von Schülern der dritten und vierten Klassen besetzt wurden, kamen im Chor auch Kinder ab den zweiten Klassen zum Einsatz.

Bunte Schlussszene: 105 Schüler aus den Klassen 2 bis 4 unter der Leitung von Musiklehrerin Nadine Lieberum-Euler begeisterten das Publikum mit Schauspiel und Gesang. © Lothar Röß

Das Musical sollte bereits 2020 aufgeführt werden. Nachdem bereits alle Vorbereitungen getroffen waren, machte die Corona-Pandemie der Aufführung einen Strich durch die Rechnung. Da die Kinder mittlerweile in die nächste Schulstufe gewechselt haben, musste das Stück neu eingeübt werden. Die Kostüme und die Dekoration, die sowohl Eltern als auch eine Deko-AG der Schule erstellt hatten, wurden eingelagert und kamen jetzt zum Einsatz.

Das Musical ist dank der Kooperation mit dem Männergesangverein Liedertafel Hessisch Lichtenau möglich geworden, bei der Beschallung wurden Colin Frölich und Paul Hagelstein vom Technik-Team der Aktion Jugend unterstützt, Headsets für die Akteure hatte die Freiherr-vom-Stein-Schule zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Sponsoren beteiligten sich neben dem Förderverein der Liedertafel finanziell an dem Projekt, das auch von der Stadt unterstützt wurde.