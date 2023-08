Alma liebt Fisch und Katzenpudding

Notfellchen des Monats - Video auf HNA.de

+ © Tierschutzverein Witzenhausen/nh Alma ist erst schüchtern und zurückhaltend, beobachtet aber trotzdem neugierig, was um sie herum vorgeht. Sie sucht ein Zuhause bei ruhigen Menschen, die ihr Zeit geben, aufzutauen. © Tierschutzverein Witzenhausen/nh

Die schüchterne Alma ist unser Notfellchen des Monats. Sie sucht ein schönes Zuhause, in dem sie in Ruhe ankommen darf.

Seit vielen Jahren engagieren sich die Katzennothilfe Hessisch Lichtenau/Großalmerode, der Tierschutzverein Witzenhausen sowie der Tierschutzverein Werratal. Hier stellen wir ihre Notfellchen vor.

Werra-Meißner – In Zusammenarbeit mit den drei heimischen Tierschutzvereinen präsentieren wir einmal im Monat in dieser Zeitung und mit einem Video Tiere, die auf ein „Für-immer-Zuhause“ warten oder erkrankt und dringend auf Spenden angewiesen sind.

Alma ist eine bildschöne, braun-grau-getigerte Katzendame. Ihr geringelter Schwanz sieht fast aus wie der einer Wildkatze. Leider ist Alma etwas schüchtern und kommt nicht sofort auf Menschen zu, deswegen lebt sie nun schon seit knapp zwei Jahren im Katzenhaus des Tierschutzvereins Witzenhausen. Das Team des Vereins schätzt die als Fundkatze abgegebene Alma auf drei bis vier Jahre. Für die Kätzin wünschen sie sich einen ruhigen Haushalt, am besten ohne kleine Kinder, in dem die zurückhaltende Alma in Ruhe ankommen kann – mit Menschen, die ihr Zeit geben und Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Alma würde sich über ein „Für-immer-Zuhause“ als Einzelprinzessin oder möglicherweise auch mit einer weiteren schüchternen Samtpfote freuen. Freigang benötigt sie nicht unbedingt. Eine schöne Wohnung, idealerweise mit gesichertem Balkon, wäre ein tolles neues Zuhause.

Verwöhnen lässt sich Alma sehr gerne mit Futter, das Fisch enthält, und auch zu Katzenpudding sagt sie nicht „Nein“.

Alma ist geimpft und kastriert und wird gegen einen Schutzvertrag abgegeben. (nde)

Kontakt gibt es unter tierschutzverein-witzenhausen.de, ein Video findet sich unter zu.hna.de/tierheim0408