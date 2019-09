Skurrile Figuren und magische Momente beim "Märchenhaften Einkaufen" 

Bereits bei der Eröffnung durch Johannes Siebold (Tourist-Info) und Michael Schäfer von der Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe, musste sich Letzterer von Doktor Eisenbarth aus Hann. Münden mit einer großen Zange zunächst einen Zahn ziehen lassen.

+ Feuershow: Vor dem Rathaus zeigten Bawani Mühlhausen und Feuerkünstler Gregor Schäfer ih r Können. © Hartmut Neugebauer

Zudem trat der Froschkönig an die Stelle von Pech- und Goldmarie und schüttelte mit Frau Holle die Betten. Zur Freude der Kinder fielen aber keine Schneeflocken, sondern Süßigkeiten heraus. Erstmalig bot die Tourist-Information auch eine kuriose Märchenführung an: Hier tauchten Hexe, Meerjungfrau, Hans im Glück und Schneewittchen an magischen Orten in der Stadt auf, die den Gästen ihr Leid klagten. Während die Hexe keine willigen Besucher zum Fressen mehr findet, trennte sich das Schneewittchen von ihrem Prinz und nahm wieder eine Halbtagsstelle bei den Zwergen an – und gab über das Wald-W-Lan auf ihrem Youtube-Kanal Beauty-Tipps. „Einfach fantastisch, was ihr hier macht“, schwärmte Ursula Brix aus Berlin.