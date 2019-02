Soll es in Witzenhausen bald rund gehen?

Unfallschwerpunkt soll entschärft werden: Im Bauausschuss wurden am Dienstag Pläne für einen Kreisverkehr an der Kreuzung B451/ Oberburgstraße/ Am St. Jakob vorgestellt. Ob Hessen Mobil als Baulastträger der Bundesstraße diese umsetzen würde, ist allerdings noch völlig offen. Allein kann die Stadt nicht bauen.

