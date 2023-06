Aktion von Amnesty International am Witzenhäuser Werra-Ufer

Von: Nicole Demmer

Ein großes Bild entsteht: Auf einer Leinwand und auf Steinen hatten Kinder die Möglichkeit, ihre Vorstellung von Kinderrechten zu verewigen. © Pit Theiß/nh

Am Witzenhäuser Werra-Ufer gab es eine Aktion zum Thema Kinderrechte.

Witzenhausen – Ganz im Zeichen der Kinderrechte stand am Samstag eine Aktion an Witzenhausens Werraufer. Gemeinsam mit anderen Akteuren hatte die Witzenhäuser Amnesty-International-Gruppe zum Kindertag eingeladen.

„Die Amnesty-Ortsgruppe Witzenhausen hat es sich zum Ziel gemacht, besonders die Arbeit im Bereich der Menschenrechtsbildung für Kinder und Jugendliche in den Fokus zu nehmen“, sagt Sprecher Pit Theiß. Am 1. Juni, in diesem Jahr ein Donnerstag, stand einer der beiden internationalen Weltkindertage im Kalender. Solche Tage müssen gefeiert werden, findet die Gruppe und lud darum für den vergangenen Samstag zur Veranstaltung zum Thema Kinder- und Menschenrechte ein.

Dabei habe die Witzenhäuser Menschenrechtsaktivisten gezeigt, dass sie mit diesem Wunsch nicht alleine dastehen. Mit Unterstützung der Stadt Witzenhausen, des Kreis-Jugend-Rings (KJR), des Familienzentrums Pusteblume, des Generationentreffs, der Pfadfinder, der Aktionsgruppe Hinnernnuff und der Städtischen Kitas gab es zahlreiche Aktionen, an denen im Laufe von sechs Stunden rund 100 Menschen teilnahmen, wie Theiß berichtet.

Für die Kinder gab es eine große Leinwand und Steine, auf denen sie künstlerisch umsetzen konnten, was für sie wichtige Kinderrechte sind und wie sie aussehen könnten.

Dazu zog sich eine sogenannte „Action-Bound“ durch die Innenstadt. An verschiedenen Stationen konnten die Teilnehmer hier ihr Wissen zum Thema Kinderrechte unter Beweis stellen. Wer am Samstag die Stationen nicht besuchen konnte, für den stehen sie noch bis zum 17. Juni zur Verfügung, so Theiß. Geeignet ist die „Action-Bound“ unter anderem für Schulen, Kindergärten und Privatpersonen. Zusätzlich boten die Organisatoren am Samstag noch eine Hüpfburg und das KJR-Spielmobil zum Zeitvertreib der Gäste an.

„Am Ende standen eine große bunte Leinwand, viele neue Kinderideen für die Kinder- und Menschenrechte und glückliche Gesichter“, berichtet Theiß. (nde)