Spielerisch lernen: Besucher begeisterten sich für Naturwissenschaft 

© Foto: Per Schröter

Hochkonzentriert: Unter Anleitung von Nico Meißer von den Beruflichen Schulen Witzenhausen (rechts) lötet der achtjährige Emil an einem kleinen Zufallsgenerator.

© Foto: Per Schröter

Witzenhausen. Einen ebenso spannenden wie unterhaltsamen Einblick in die Welt der Naturwissenschaften und der Technik verschafften sich am Sonntag die Besucher der Messe „Technik zum Anfassen“.

Die hatte der Verein "Mint im Werra-Meißner-Kreis" bereits zum siebten Mal auf dem Gelände der Deula / HeRo in Witzenhausen veranstaltet. „Ich bin überwältigt“, sagte Organisator Gerd Semmler angesichts der auch diesmal wieder gewaltigen Besucherresonanz. „Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue über das rege Interesse sowohl der Kinder und Jugendlichen als auch ihrer Eltern an den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie an unserer Messe im Allgemeinen“, meinte Semmler, der diesmal 69 Aussteller gewinnen konnte und damit für eine neue Bestmarke gesorgt hatte.

Unter dem Motto „Entdecken, Experimentieren, Konstruieren, Informieren“ präsentierten Unternehmen, Schulen, Hochschulen, Verbände und Vereine auf interessante und unterhaltsame Art naturwissenschaftliche Phänomene.

Diese ließen die Besucher nicht nur staunen, sondern luden auch zum Ausprobieren ein. Egal ob beim Verlöten von Elektronikbauteilen, beim Beobachten eines wie von Geisterhand bewegten Roboters, beim angeleiteten Schweißen und Schmieden oder beim Experimentieren mit bunten Flüssigkeiten – bei dieser Messe kam wirklich jeder Besucher voll auf seine Kosten. Dazu bei trug natürlich auch wieder das bunte Rahmenprogramm – wie etwa ein Fahr- und ein Flugsimulator, die spannenden Vorführungen des Technischen Hilfswerks oder die Ausstellung des Modelleisenbahnclubs (MEC) Witzenhausen.

„Das ist eine sehr gute und sinnvolle Veranstaltung“,sagte Andreas Schröder, während sein achtjähriger Sohn Emil gerade am Stand des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) unter Anleitung einen kleinen Zufallsgenerator zusammenlötete. „Hier wird auf spielerische Art das Interesse der Kinder an Technik geweckt“, meinte der Abteröder. Zwar nutze jedes Kind heutzutage bereits im Alltag Elektronik. „Aber hier wird gezeigt, wie es funktioniert.“

„Das Ziel unseres Vereines ist es, junge Menschen und speziell Mädchen für die MINT-Fächer zu interessieren“, betonte Gerd Semmler. Mit dieser Messe wolle man aber auch dazu beitragen, dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und zu zeigen, „dass es auch hier in der Region tolle Arbeitsplätze gibt“. Und genau das dürfte auch in diesem Jahr wieder perfekt gelungen sein.