Stadt gibt Kredit: Notnagel für den Witzenhäuser Bäderbetrieb

Sonne und Badespaß genießen viele Menschen im Sommer im Witzenhäuser Freibad. Dem droht jetzt ein finanzieller Engpass. Deshalb wird die Stadt 120.000 Euro an die Witzenhäuser Bäder und Freizeit GmbH überweisen. Zudem beschlossen die Stadtverordneten, einen Kredit über 1,5 Millionen Euro aufzunehmen und an den Bäderbetrieb weiterzugeben.

Zu einem ungewöhnlichen Schritt hat sich das Witzenhäuser Stadtparlament entschlossen, um dem Betreiber des städtischen Freibads in einer finanziellen Notlage unter die Arme zu greifen.

Der Grund: Dieser konnte selbst keinen Kredit für nötige Ausgaben bekommen. Daher gaben die Stadtverordneten am Dienstag eine Überweisung von 120.000 Euro an die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH frei, um dessen Eigenkapital aufzustocken. Sie beschlossen zudem, einen Kredit über 1,15 Millionen Euro aufzunehmen und die Summe an den Bäderbetrieb weiterzugeben.

Wie Stadtkämmerer Norbert Heinemann erläutert, hatte die Stadt ursprünglich für den Kredit lediglich bürgen wollen. Gemäß der EU-Beihilferichtlinien darf die städtische Bürgschaft aber nur 80 Prozent der Kreditsumme umfassen, die restlichen 20 Prozent hätte der Bäderbetrieb selbst absichern müssen. Wegen der dauerdefizitären Lage des Bäderbetriebs sei keine Bank bereit gewesen, dem Bäderbetrieb einen Kredit zu gewähren, so Heinemann.

Nach den Vorgaben der Hessenkasse darf die Stadt Witzenhausen nur noch Kredite aufnehmen, wenn sie nachweisen kann, dass sie Zinsen und Tilgung praktisch vom laufenden Konto zahlen kann. Bildlich gesprochen darf das Girokonto der Stadt nicht mehr in die roten Zahlen rutschen. Der Landkreis als Kommunalaufsicht habe den Millionenkredit als Hilfsmaßnahme aber erlaubt, sagt Heinemann. Das ginge nur, weil sich der Bäderbetrieb verpflichtet hat, Zinsen und Tilgungssumme jährlich an die Stadt zu überweisen, damit diese den Kredit bedienen kann. „Das kann aber nur eine Nothilfe der Stadt und kein Dauerzustand sein“, betont der Kämmerer. Verwaltung und Politik müssten die Strukturen im Bäderbetrieb und die Finanzierung aus den Stadtwerkeüberschüssen dringend überdenken.

Das hatte auch Lukas Sittel (SPD) im Parlament gefordert: „Der Schuldenberg muss abgebaut werden.“ Wie das gehen soll, wurde am Dienstag nicht diskutiert. Die Anträge zur Nothilfe wurden ohne Debatte bei einer Enthaltung durchgewunken. Laut Heinemann sollen nun die interfraktionelle Arbeitsgemeinschaft „Haushalt“, der Magistrat und der Aufsichtsrat der Stadtwerke an einer Lösung arbeiten.

So funktioniert der Stadtwerkeverbund

Der sogenannten Stadtwerke-Verbund soll sicherstellen, dass sich die Stadt Witzenhausen Institutionen wie das Freibad, den Stadtbusverkehr sowie eine Fernwärmeversorgung leisten kann, obwohl diese Sparten kaum kostendeckend arbeiten können.

Und so sieht das Konstrukt aus: Die Werra-Strom GmbH versorgt viele Kunden in Witzenhausen mit Strom. Damit sie die Stromnetze nutzen darf, zahlt sie Netznutzungsentgelte an die Besitzer der Netze in Witzenhausen – die Stadtwerke. Der frühere städtischer Eigenbetrieb ist seit 1998 eine GmbH mit mehreren Sparten, die auf dem freien Markt agiert. Gemäß einer Konzessionsvereinbarung müssen die Stadtwerke für die Nutzung der Straßen und Wege der Stadt eine Konzessionsabgabe zahlen. Zudem werden die defizitären Stadtwerke-Sparten Fernwärme und ÖPNV auf politischen Wunsch aus wirtschaftlich erfolgreichen Sparten (wie Strom) finanziert.

Die danach verbleibenden Überschüsse werden zur Finanzierung des Freibads an die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH (Bäderbetriebe) abgeführt. Da Fernwärme und ÖPNV seit Jahren defizitär arbeiten, und dadurch die Netzregulierung weniger mit den Stromnetzen erwirtschaftet werden kann, sank das operative Ergebnis der Stadtwerke. Trotz neuer Geschäftsfelder (etwa Betreuung von Windparks) und trotz zusätzlicher Überschüsse aus Windpark-Beteiligungen sei letztlich weniger Geld für die Bäderbetriebe übrig geblieben, sagt Stadtkämmerer Heinemann.

Da die Stadtwerke die örtliche Gaskonzession bekommen haben und gerade mit der EAM über den Kauf der Gasnetze verhandeln, seien perspektivisch zusätzliche Einnahmen zu erwarten.