Stadtmauer oder Senioren? Debatte um Witzenhäuser Baudenkmal geht weiter

Beschädigtes Denkmal: Beim Abriss des alten Trafo-Häuschens für das neue, seniorengerechte Wohnen an der Wickfeldtstraße in Witzenhausen wurde auch die Stadtmauer beschädigt. Dabei zeigten sich viele Stellen, an denen das historische Bauwerk in den vergangenen Jahrhunderten ausgebessert wurde.