Start in Ziegenhagen: Stadt will Räume für junge Menschen

Neues Domizil für die Jugend

+ © Chris Cortis Neueste Errungenschaft für den Jugendraum Ziegenhagen: Dem Tischfußballspiel von Oska (von links), Alica (beide 13), Niklas (18) und Emily (13) schauen zu: Bürgermeister Daniel Herz (hinten, von links), Ortsvorsteher Manfred Harbusch, der bisherige Vorsitzende der Jugendgruppe, Kilian Hugo, und Ingo Ruppert, Fachbereichsleiter Soziales und Jugend. © Chris Cortis

Ganz so salopp mochte er sich nicht ausdrücken, aber die Freude war nicht nur Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz ins Gesicht geschrieben: Es herrscht wieder Leben in der Bude. Mit der „Bude“ ist der Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) des Stadtteils Ziegenhagen gemeint. Nach dreijähriger Zwangspause, bedingt durch die Corona-Krise, ist das Domizil der jungen Leute am Donnerstagabend wieder eröffnet worden.

Ziegenhagen – „Eine schöne Sache, dass es weitergeht“, fiel der Kommentar des Rathauschefs aus. Und mit ihm und der Dorfjugend freuten sich als „Offizielle“ auch Ortsvorsteher Manfred Harbusch und der Fachdienstleiter Soziales und Jugend, Ingo Ruppert.

Der Wunsch nach einer eigenen Bleibe zum zwanglosen Austausch war Anfang November 2018 in Erfüllung gegangen, als der Fremdenverkehrsverein sein 15 Quadratmeter großes Büro im DGH räumte und einen anderen Raum im DGH bezogen hatte.

Außer blanken Wänden fanden die Jugendlichen nichts vor und griffen deshalb selbst zu Farbe und Pinsel. Aus Paletten zimmerten sie Regale, eine Theke und einen Tisch. Sitzmöbel lieferten dankenswerterweise die Dorfbewohner. Aber das war längst nicht alles. Stromanschlüsse mussten gelegt und eine Tür versetzt werden. Neu reingekommen ist eine Toilette.

Unterm Strich schlugen die Investitionen mit 15 000 Euro zu Buche. Der Löwenanteil von 12 000 Euro entstammt den Fördermitteln aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK). Den Rest stemmte die Stadt Witzenhausen.

Ziegenhagen ist nach Kleinalmerode, Gertenbach und Roßbach der vierte von 16 Stadtteilen mit einem eigenen Jugendraum. Was ihm noch fehlt, ist ein Jugendgruppenleiter. Wer immer das sein wird, hat er voraussichtlich im Juni und Juli eine achtwöchige Ausbildung zu absolvieren, insgesamt 40 bis 50 Stunden abends und an den Wochenenden.

Drei solcher Lehrgänge pro Jahr werde die Stadt anbieten, kündigte Ingo Ruppert an und gab als Ziel aus, Schritt für Schritt sämtliche Stadtteile der Stadt Witzenhausen mit Jugendräumen auszustatten.

Bislang sind die Jugendräume auf Vereinsbasis geführt worden mit bürokratisch strengen Vorgaben. Diesen Paragraphenwust soll es künftig nicht mehr geben. So ist mittlerweile eine lockere Nutzungsvereinbarung zu Papier gebracht worden, über die der Magistrat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 8. Mai, beraten und entscheiden will.

Bürgermeister Herz ist überzeugt, dass die Stadtregierung grünes Licht geben wird.