Polizei lotst Lasterfahrer entgegen der Einbahn-Regelung in Witzenhausen

Von: Nicole Demmer

Mit Polizeibegleitung fuhr der Laster verkehrt über die Einbahnstraße. © Nicole Demmer

Weil er falsch auf die Stubenstraße in Witzenhausen gefahren ist, musste die Polizei am Mittwoch einen Lasterfahrer durch die Stadt lotsen.

Witzenhausen – Kurzfristig stand am Mittwoch der Verkehr auf der Walburger Straße in Witzenhausen still.

Wie Werner Kreßner, Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung, auf Anfrage mitteilt, war ein ausländischer Lasterfahrer ohne Ortskenntnisse über die Werrabrücke und entgegen der Einbahnstraße auf die Stubenstraße gefahren. Er wollte wenden, was jedoch aufgrund der engen Straßenverhältnisse und der Lasterlänge von 18 Metern nicht möglich gewesen wäre.

Das Ordnungsamt hat laut Kreßner den Verkehrsstillstand bemerkt und der hinzugekommenen Polizei vorgeschlagen, dass der Lasterfahrer, der kein Deutsch und lediglich gebrochen Englisch sprach, rückwärts auf die Steinstraße fährt und dann – unter Begleitung des Polizeifahrzeugs mit Blaulicht – ebenfalls entgegen der Einbahn-Regelung auf der Walburger Straße in Richtung Kreisel gelotst wird.

„Das war eine gute Teamarbeit von Polizei und Ordnungsamt“, so Kreßner. (nde)