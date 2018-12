Studentin aus dem Iran lebt in Witzenhausen - sie feiert hier Weihnachten

Sie erlebt das erste Mal Weihnachten in Deutschland: Die iranische Studentin Farideh Qahari ist seit knapp einem halben Jahr an der Universität in Witzenhausen.

Witzenhausen. Farideh Qahari feiert das erste Mal Weihnachten. Die 35-Jährige stammt aus dem Iran, genauer gesagt aus der Stadt Kerman.

Über 5500 Kilometer liegen seit gut einem halben Jahr zwischen ihrem neuen Wohnort Witzenhausen und ihrer alten Heimatstadt, in der die Eltern und zwei ihrer vier Schwestern noch leben.

Die Iranerin studiert seit dem Herbst in Witzenhausen Landwirtschaft und Management. Sie freue sich besonders über ihre Ankunft in Deutschland noch vor dem Weihnachtsfest. Mit der Geburt Jesu beginne auch für sie ein neues Leben: Bereits seit zwei Jahren ziehe es sie schon zum christlichen Glauben. „Im Iran ist das Christentum verboten“, erzählt Qahari. Deshalb habe sie in der ehemaligen Heimat ihren Glauben geheimhalten müssen. Nur ihre Familie wusste davon: „Die Unterstützung meiner Eltern ist groß. Sie wünschen sich, dass ich mich frei entfalten kann“.

Den Umzug nach Deutschland für das Studium nahm sie deshalb auch als Anlass, zum Christentum zu konvertieren: „Mit Jesus im Herzen ist das Gewicht der alltäglichen Sorgen leichter. Ich genieße die Zeit und bin stets darauf bedacht, genau wie Jesus, mein Herz gegenüber anderen Menschen zu öffnen“.

Farideh Qahari ist die Zweitälteste von fünf Schwestern. Die Älteste ist in New York. Dort arbeite sie an der Uni. Eine der jüngeren Schwestern lebt und studiert in Frankfurt. Darüber, einen Teil ihrer Familie in Deutschland zu haben, sei die 35-Jährige besonders froh. Die beiden Schwestern haben regelmäßig Kontakt: „Es tut gut, miteinander zu reden, sich einander anzuvertrauen und gegenseitig zu unterstützen.“

Die Studentin aus Witzenhausen wird die Weihnachtsfeiertage daher auch mit ihrer Schwester verbringen. Die beiden Frauen feiern zusammen mit dem Verlobten der Jüngeren und dessen Familie. „Ich bin schon sehr gespannt auf die christlichen Traditionen an den Festtagen“, freut sich die 35-jährige Studentin.

Weil ihr die Teilhabe an der hiesigen Kultur und Sprache besonders wichtig sei, habe sie in der Vorweihnachtszeit versucht, so viel wie möglich von den Traditionen und der Atmosphäre ihres neuen Heimatlandes aufzunehmen. Sie habe den Weihnachtsmarkt sowie die Gottesdienste und Konzerte in der Witzenhäuser Kirche besucht.

Besonders die Kirchenmusik habe es der Iranerin angetan. Die Kombination aus Musik und Kerzenschein habe sie dabei stets in den Bann gezogen. Für die Zukunft wünsche sie sich, eine geeignete Stelle in Deutschland zu finden, um hier bleiben zu können. Bis es so weit ist, werde sie weiter die deutsche Sprache lernen und sich Kraft aus der Bibel holen: „Es hilft mir dabei, mich zu fokussieren und auf das Studium zu konzentrieren.“