SV Ermschwerds 9:2-Sieg in Michelsberg fast im Schongang

Erfolgsmann: Sein neuntes Einzel in Folge gewann Heiko Blessmann in Michelsberg.

Witzenhausen - Auf der Rückreise des Tischtennis-Auswärtsspiels bei Tuspo Michelsberg waren die Verbandsligaspieler des SV Ermschwerd noch viel beschwingter als bei der Anreise. Leicht und locker hatten sie diese Hürde gleich mit 9:2 gemeistert.

Verbandsliga Herren

Michelsberg - Ermschwerd 2:9.„Schon nach den ersten Sätzen hatten wir diesmal nicht das Gefühl, dass es für uns eng werden könnte“, sagte SV-Mannschaftssprecher Heiko Blessmann nach dem mühelosen Erfolg. Eng wurde es für Blessmann nur einmal selbst gegen Steffen Moritz, doch auch diesen Vergleich entschied der Ermschwerder mit 3:2-Sätzen und gewann damit sein neuntes Einzel in Folge in dieser Saison.

Sehr zufrieden in den Reihen des Siegers war auch Jiri Tomaniec, der seine Gegner nach zwei knappen Einzelsiegen in der Vorrunde nun klar beherrschte.

Die Gäste waren aber auch ehrlich genug einzugestehen, dass es ihnen der Gegner mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft leicht gemacht hatte. So fehlten mit den beiden Michelsbergern Marc Diehl und Daniel Hennighausen die auf den Positionen drei und fünf gemeldeten Akteure. Beim SV Ermschwerd zog im Einzel nur Michael Wiesendorf einmal den Kürzeren. Außerdem verlor er zusammen mit Heiko Blessmann das Doppel.

Für die Ermschwerder ist die kommende Begegnung am nächsten Samstag beim Tabellenzweiten TSV Marbach richtungsweisend, ob man auch in dieser Spielzeit um die Spitzenplätze mitmischen kann.

Punkte Ermschwerd: Snasel/Tomaniec (1), Heidrich/Blum (1), Snasel (2), Tomaniec (2), Blessmann (1), Heidrich (1), Blum (1).

Bezirksklasse Männer

Unterrieden - Albungen II 6:9. Nur in Bestbesetzung sind die Albunger in dieser Saison eine Übermannschaft. Dies wurde auch in diesem Duell klar, in dem die Gäste auf drei Akteure aus dem Stamm-Sextett verzichteten. Beinahe wäre für Unterrieden sogar noch das Schlussdoppel in die Wertung gekommen, doch dies wurde durch die hauchdünne Niederlage von Karsten Apel verhindert. Er verlor gegen den Albunger Schiller in der Verlängerung des fünftes Satzes mit 11:13. Stark trumpfte beim MTV Armin Aller auf, der im mittleren Paarkreuz sowohl gegen Tobias Nießner als auch gegen Ersatzmann Wilhelm siegte.

Punkte Unterrieden: Simon/Stefan Blum (1), Simon (1), Krumbein (1), Aller (2), Sabine Blum (1). eki