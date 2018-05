Schlusslicht Werratal gegen Wickenrode: Das Duell des Grauens

Saisonfinale in der Kreisoberliga Werra-Meißner

+ © Foto: Walle Heimaufgaben zum Abschluss: Maik Hildebrand (re.) und Ray Vogel (li.) treffen mit ihrem FC Großalmerode auf den Zweiten HNU, Schlusslicht SG Werratal um Andreas Schad erwartet den Vorletzten VfR Wickenrode zum Duell um die rote Laterne. Foto: Walle © Foto: Walle

Witzenhausen. Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga sind fast alle Entscheidungen gefallen. Wichmannshausen ist zurück in der Gruppenliga, die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund nimmt als Tabellenzweiter an der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga teil. Einzig die Absteiger werden noch gesucht. Im Kellerduell trifft das Schlusslicht Werratal auf den Vorletzten Wickenrode. Der Verlierer dieses Duells steigt auf jeden Fall ab. Der Gewinner muss in den kommenden Wochen darauf hoffen, dass sich Weidenhausen II als Viertletzter der Gruppenliga Gruppe 2 in den Entscheidungsspielen gegen den Viertletzten der Gruppe 1 durchsetzt. Nur in diesem Fall spielt der Kreisoberliga-Vorletzte Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der A-Liga.