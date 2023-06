Tag der offenen Gartenpforte lockt zahlreiche Besucher ins Werratal

Von: Christoph Cortis

Blickfang: Den Teich in ihrem Garten in Bad Sooden-Allendorf hat Andrea Pfeiffer mit eigener Hand angelegt. © Cortis, Christoph

„Manchen gelingt es, ein Idyll zu finden, und wenn er’s nicht findet, so schafft er’s sich.“ Mit diesen Worten hat einst der Schriftsteller Theodor Fontane beschrieben, was er unter Gartenglück versteht. Allerdings: Nicht jedem ist es vergönnt, sich ein eigenes, kleines Paradies zu verschaffen. Umso mehr lockte nach jetzt wieder der bundesweite Tag der offenen Gartenpforte zahlreiche Besucher auch ins Werratal.

Witzenhausen/Bad Sooden-Allendorf – Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen öffneten 21 Gartenbesitzer aus Witzenhausen (16) und Bad Sooden-Allendorf (5) ihre Tore, um - vielleicht auch mit ein bisschen Stolz - Jung und Alt zu zeigen, was sie mit ihrem grünen Daumen angestellt haben. Dabei konnten sich die Besucher von zum Teil sehr unterschiedlicher Gartenkultur überzeugen.

In der Kirschen- und in der Badestadt hat unsere Zeitung, stellvertretend für alle Teilnehmer, zwei Gärten aufgesucht, die bislang eher ein mediales Mauerblümchen-Dasein gefristet haben.

In Albshausen, dem 55-Seelen-Stadtteil von Witzenhausen, ist Ines Fehrmann zu Hause. Vor 20 Jahren hat sie am Dorfrand einen Resthof gekauft, in dem die 56-jährige Heilpraktikerin, Agraringenieurin und Bildungsreferentin regelmäßig Seminare und Workshops zur Heilpflanzenkunde veranstaltet. Außerdem bietet sie eine Grundausbildung in der Phytotherapie an, welche die Heilung, Linderung und Vorbeugung von Krankheiten und Beschwerden durch Arzneipflanzen beschreibt. In ihrem 3500 Quadratmeter großen, naturnahen Garten wachsen denn auch vielfältige Wildkräuter und Heilpflanzen.

Zum Tag der offenen Gartenpforte hatte Fehrmann zugleich ein kleines, kulturelles Programm vorbereitet. Auf Vermittlung durch den Chef der Tourist-Information Witzenhausen, Johannes Siebold, der die jungen Leute bei einem Kirchenkonzert kennengelernt hatte, unterhielten Nadine Tusa und Ole Schmidt das Publikum mit Musik und Texten. Außerdem stellte die Gertenbacherin Susanne Wesche erstmals ihre halb abstrakten und halb realistischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen aus.

Kulturelles als Zugabe: Im Garten in Albshausen erfreuten sich die Besucher auch an Musik. © Chris Cortis

„Das ist mein Fitnessstudio“, schmunzelt Andrea Pfeiffer, die am südlichen Rand von Bad Sooden-Allendorf vor fünf Jahren einen 2700 Quadratmeter großen Garten in Hanglage erworben hat. Die Erzieherin an einer Kita in Eschwege pflegt das Grundstück ganz allein und hält sich fast täglich dort auf. Ihr ganzer Stolz ist der mit Natursteinen eingefasste Gartenteich, den sie vom ersten Spatenstich bis zur Bepflanzung selbst gebaut hat. Mit einer Tiefe von 40 beziehungsweise 80 Zentimetern auf zwei Ebenen wird der Teich durch ein Solarmodul bewässert.

Strom aus der Steckdose gibt es dort nicht. Besucher des parkähnlichen Areals mit verschiedenen Ruheoasen staunten nicht schlecht, dass Andrea Pfeiffer selbst zum Mäher greift, um zumindest teilweise das Grün regelmäßig kurz zu halten. In ihrem Garten baut sie das mediterrane Sommergemüse Zucchini an und offenbart eine Vorliebe für süße Früchte, wozu Stachel-, Johannis-, Erd-, Brom- und Himbeeren gehören. Auch bei den Besuchern beliebt war am Sonntag auf dem höchsten Punkt eine Ruhebank mit herrlicher Aussicht auf die hügelige Landschaft und Schloss Rothestein. zcc