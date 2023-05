Streetfood-Festival mit vielfältigen internationalen Speisen in Witzenhausen

Afrikanische Küche: Florian Malecki (links) und Christoph Witczak (rechts) sind von den Speisen von Gladys Nakafu und Prossy Nambasa begeistert. © Hendrik Woltmann

In Witzenhausen läuft aktuell das erste Street-Food-Festival.

Witzenhausen – Churros, Rice Bowl, Tacos mit Pulled Pork oder doch Kartoffelklößchen. Das ist ein kleiner Ausschnitt über das vielfältige und große kulinarische Angebot vom Streetfood Festival in Witzenhausen.

Stephan Obermann besuchte mit seiner fünfköpfigen Familie am Himmelfahrtstag am Ditslparkplatz an der Steinstraße das Festival. Einen Flammkuchen habe er lange nicht mehr gegessen. „Superlecker“, bewertet er den warmen, gerade aus dem Holzofen kommenden, auf Elsässer Art, also mit Speck und Zwiebeln belegten Flammkuchen. Nach den ersten Bissen stößt seine Familie jeweils mit Pommes-Portionen dazu.

Vor dem herzhaften Teil gab es für die Familie eine süße Vorspeise, wie man an der blauen Zunge und den blauen Lippen unweigerlich an Stephan Obermanns Tochter erkennen konnte. Blaubeeren Slush-Eis und Vanilleeis gab es Vorweg und zum Nachtisch gebe es sehr wahrscheinlich noch Churros. „Ein gelungener Start“, so lautet das Fazit zum ersten Tag von Veranstalter Lukas Bock, der aus der Nähe von Braunschweig kommt.

Lukas Bock schätzt, dass rund 1500 Leute das Festival am Donnerstag besucht haben. Nicht nur für den Gaumen und die Augen, auch für die Nase war es eine interessante kulinarische Begegnung. Nach gegrilltem Fleisch, gepaart mit Frittiertem und süßen Mandeln riecht es in der Mitte des Uniparkplatzes, wo Bierzeltgarnituren und Stehtische aufgestellt sind. Umringt ist es von 13 verschiedenen Ständen. Der süße Mandelgeruch kam vom Churro Stand. Churro ist ein iberisches Fettgebäck. „Vanillepudding, der fest ist“, so lautet von Churrozubereiterin, Yasmin Russel, die Beschreibung der Spezialität. Die länglichen Krapfen werden aus Brandmasse zubereitet, in heißem Öl frittiert und mit Zucker bestreut. Laut Yasmin Russel brauche man ein gutes Feingefühl für den Teig, sonst verderbe man sehr schnell die Masse. Direkt nebenan am Food Truck probierten Florian Malecki und Christoph Witczak afrikanische Küche aus. Samosa (Teigtaschen) und ein Chapati Wrap genossen die Beiden. Mit dem Fahrrad aus Göttingen reisten die beiden nur für das Festival an. „Ganz cool, weil das eine ganz gute vielfältige Mischung ist und jetzt hier nicht nur typische Burgerstände sind“, so bewertet Christoph Witczak das Streetfood Festival.

Ein besonderes Augenmerk darauf hatte Lukas Bock gelegt: „Das man Küche aus aller Welt kennenlerne und das es viele vegane und vegetarische Angebote gibt.“ Noch bis morgen Abend kann man das Festival besuchen.

Service: Der Eintritt zum Festival ist frei, Öffnungszeiten Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr (zwo)