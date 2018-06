Tischtennis-Wechsel in letzter Sekunde

Eschwege. 30 Tischtennisspieler aus dem Werra-Meißner-Kreis haben ihre Vereine gewechselt. Das wurde jetzt mit der Veröffentlichung der offiziellen Wechselliste bekannt. Damit tauschten fast doppelt so viele Spieler ihre Mannschaften als noch in der abgelaufenen Transferphase im Winter.

Der wohl letzte Spielerwechsel vor dem Ablauf der Frist am 31. Mai ist vielleicht der spektakulärste, der zuvor noch nicht vermeldet wurde. Patrick Börner, der frühere Weißenbörner, der die letzten beiden Jahre für Verbandsligist TTC Lüdersdorf spielte, hat sich dem TTC Albungen angeschlossen. Weil seine Mannschaft mit Richelsdorfs Marvin Schubert einen neuen Spitzenmann dazubekam, musste Börner trotz guter Bilanzen raus. Trotz vieler Angebote entschied er sich für eine Pause, als dies kurz vor Torsschluss die Albunger erfuhren und sich Börner in letzter Sekunde zu einen Wechsel entschloss.

Beim Verbandsligisten SV Ermschwerd war fraglich, wie der Abgang seiner Nummer eins, Habibie Wahid aus Indonesien, aufgefangen werden würde. Die Antwort: Der Wechsel der Nummer eins zum Tabellenvierten der 3. Bundesliga Union Velbert wurde nicht nur aufgefangen, sondern das Team sogar noch verstärkt. Mit dem Tschechen Jiri Tomaniec vom TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell reist ein neuer Spitzenspieler an, der zuletzt in der Regionalliga eine Bilanz von 14:4 spielte und für die Verbandsliga eine „Rakete“ sein dürfte. Zudem kommt Jonas Blum, die Nummer eins des Nachbarklubs Unterrieden, der sein Leistungsmaximum austesten will.

Was ist nur beim TTV 79 Eschwege los? Der Klub erlebt derzeit den größten Höhenflug seit der größten Phase des Vereins rund um die Jahrtausendwende, als unter anderem in der Oberliga gespielt wurde. Mit Marc Zimmermann wurde ein neuer Topspieler geholt, des Weiteren kamen mit Timo Herold und Tim Przetak frühere Eschweger Eigengewächse zurück und mit Silas Schmiedek schloss sich das wohl größte Talent der Region dem TTV an. Sechs Neuzugänge ist eine eindrucksvolle Bilanz.

Was wurde nicht alles über die Absteiger-Teams auf Bezirksebene erzählt. Die Gerüchte reichten vom Verlust sämtlicher Spieler bis zum Rückzug ganzer Teams – nichts davon ist der Fall! Die wenigen Abgänge wurden aufgefangen, der Spielbetrieb geht wie gewohnt weiter. Es blieb – wie so oft – bei Gerüchten. Bereits vor Wochen waren zahlreiche namhafte Wechsel veröffentlicht worden: Matthias Krones nach Weiterode, Friedel Lenze nach Weißenborn, Kristof Szydlowski nach Albungen und Marc Zimmermann zum TTV 79. GewinneR UND Verlierer