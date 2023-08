Calisthenics-Anlage an Witzenhausens Werraufer eingeweiht

Von: Per Schröter

Bürgermeister Daniel Herz (von links), Jugendrat-Vorsitzender Leon Amend und der Kinder- und Jugendbeauftragte Ingo Ruppert weihten die neue Calisthenics-Anlage ein. © Per Schröter

Dank des Geldes aus einem Nachlass wurde jetzt eine Calisthenics-Anlage in Witzenhausen eingeweiht.

Witzenhausen – Das Gelände am Witzenhäuser Werraufer wird besonders für sportbegeisterte Jugendliche immer attraktiver. Nachdem sich der Basketballplatz bereits großer Beliebtheit erfreut, wurde jetzt direkt daneben eine neue Calisthenics-Anlage eingeweiht.

„Unser Ziel ist es, das Werraufer immer mehr zum Treffpunkt für die Menschen in Witzenhausen zu machen und da trägt dieses neue Sportgerät hoffentlich ihren Teil dazu bei“, sagte Bürgermeister Daniel Herz. Calisthenics ist die Bezeichnung für ein intensives körperliches Training in der Öffentlichkeit, bei dem in der Regel mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Zusatzgewichte und Geräte oder Maschinen wie beim klassischen Krafttraining im Fitnessstudio werden nicht benötigt. Die neue, aus stabilen und wetterbeständigen Edelstahlrohren bestehende Anlage bietet die Möglichkeit, mit gezielten Übungen, die auf einem Hinweisschild genau beschrieben sind, ohne weitere Hilfsmittel sämtliche Muskelgruppen zu trainieren. Wer möchte, kann durch mitgebrachte Seile oder elastische Widerstandsbänder die Zahl der Übungen noch deutlich erweitern.

„Die Idee zu einem solchen Sportgerät geht zurück auf unser Projekt Kinderfreundliche Kommune“, sagte Ingo Ruppert, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Witzenhausen und Leiter des Fachdienstes Soziales und Jugend. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt mit zahlreichen Jugendlichen hätten diese den Wunsch nach einem solchen Gerät im öffentlichen Raum geäußert. „Die Jugendlichen hätten gerne ein Sportgerät im Stadtpark gehabt, aber das war nur schwer umsetzbar, weil große Teile der Parkanlage unter Naturschutz stehen“, ergänzte Herz, der dann die Idee mit dem Werraufer hatte. „Diesen Vorschlag fanden wir großartig“, berichtete Leon Amend, Vorsitzender des Witzenhäuser Jugendrates. „Gerade hier am Treffpunkt Basketballplatz wird das Gerät sicher viel genutzt werden“, meinte Amend, für den die Calisthenics-Anlage „eine weitere deutliche Aufwertung“ des Geländes am Werraufer darstelle.

Die nicht unbeträchtlichen Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro (inklusive Fallschutz) werden finanziert aus einem Nachlass, welcher der Stadt vor vielen Jahren zur Verfügung gestellt wurde und der für Kinder und Jugendliche eingesetzt werden soll. „Natürlich würde ich mir aber wünschen, dass dieser Ort künftig von allen Witzenhäusern genutzt wird“, betonte Herz. Um den Aufenthalt am Werraufer noch etwas attraktiver zu gestalten, habe die Stadt dort bereits die nicht mehr benötigten Sitzsteine vom Rathausplatz platziert und werde in naher Zukunft weitere Mülleimer aufstellen. (per)