Die Kirche im Dorf lassen: Das Gotteshaus in Roßbach hielt einst dem Hochwasser stand

Von: Kristin Weber

Klaus Knobel vom Naturschutzbund zeigt den Turmfalken-Kasten im Turm. © Weber, Kristin

In unserer Kirchenserie stellen wir diesmal das Gotteshaus in Roßbach vor.

47 Gotteshäuser der evangelischen Kirche gibt es im ehemaligen Kirchenkreis Witzenhausen. Jede Kirche hat mindestens eine spannende Geschichte zu erzählen. Heute: die Kirche in Roßbach

Roßbach – Eine der Besonderheiten der spätbarocken Saalkirche in Roßbach ist wohl ihr achteckiger Grundriss. Beziehungsweise, er besteht aus einem Quadrat in der Mitte, an das auf der Ost- und der Westseite zwei Halbkreise angesetzt wurden, die außen als halbe Achtecke ausgeführt sind. Im Inneren sind die Ecken abgerundet, sodass die Kirche als ein Oval erscheint.

Ausgedacht hat sich diese Architektur Giovanni Chezzy. Er stammte aus Lugano in der Schweiz und kam 1719 als Stuckateur an den landgräflichen Hof nach Kassel, wo er 1723 zum Hessischen Landesbaumeister erhoben wurde. 16 Kirchen baute er in Nordhessen, darunter auch die in Wendershausen, Ellingerode und Roßbach.

In Roßbach hatte im Mittelalter schon eine Kapelle aus Fachwerk an der gleichen Stelle gestanden. Vermerkt ist für das Jahr 1525, dass die Brüder des Wilhelmitenordens aus Witzenhausen dort hinkamen und die Messe lasen.

Im 30-jährigen Krieg wurde die Kapelle allerdings zerstört. Und erst gut 100 Jahre später, 1743, konnte sich die arme Gemeinde eine neue Kirche leisten. Dafür erhielt diese aber nun auch einen besonderen Entwurf. Dabei stützt sich auch die dreiseitige Empore im Innenraum auf die Träger des Dachreiters, der als zweigeschossiger Fachwerkturm obenauf sitzt. Den Abschluss bildet ein barocker Spitzhelm. Der Turm beinhaltet die zweite Besonderheit, eine eingebaute Übernachtungsgelegenheit für Turmfalken mit Einflugloch, die von den Vögeln gerne in Anspruch genommen wird. Volker Fahrenbach vom Kirchenvorstand sowie Klaus Knobel vom Nabu betreuen den Falkenkasten seit zehn Jahren. Einmal im Jahr brüten die Vögel und legen dabei drei bis sechs Eier. „In den vergangenen drei Jahren sind jeweils alle sechs Jungvögel groß geworden“, erzählen sie. Die dritte Besonderheit ist eine Gedenktafel, die außen am Chor angebracht wurde, und die an das Hochwasser vom 20. Mai 1860 erinnert.

Fast unvorstellbar ist, dass das Bächlein unweit der Kirche nach einem Unwetter damals so anschwoll, dass das Wasser bis auf Höhe der abgebildeten Hand stand. Die gesamte Ernte des Dorfes wurde vernichtet, Schafpferche und Kuhkrippen wurden einfach weggespült.

1857 erhielt die Kirche eine Orgel, die Carl-Jakob Ziese aus Ellingerode gebaut hatte. Erneuert wurde die Orgel 1973.

Im Jahr 1996 wurden größere Baumängel an der Kirche festgestellt, doch lange Zeit fehlte das Geld. 2005 musste gehandelt werden, als die morschen Holzbalken der Decke bereits gestützt werden mussten. Diese wurden von Architekt Jürgen Wilhelm aus Ellingerode instandgesetzt und auch die Schäden am Turm behoben.

Weiter ging die Sanierung im Innenraum 2007 mit der Erneuerung von Elektrik, Fußboden und einer neuen

Farbgebung in Grau und Terrakotta. Nun wurde auch der Haupteingang von der Straßenseite auf die Rückseite der Kirche verlegt, wo zusätzlich ein kleiner Vorplatz angelegt wurde. So können die Gemeindemitglieder sicher den Gottesdienst erreichen. Gut 600 000 Euro wurden investiert, als die Kirche 2008 wieder eingeweiht wurde. Die Kirchengemeinde wird heute von Pfarrer Michael Zink geleitet.

Wer sich das Gebäude außerhalb der Gottesdienstzeiten anschauen möchte, kann sich gegenüber in der Schlachterei den Schlüssel dazu abholen. (zkw)

Diese Gedenktafel erinnert an das Hochwasser aus dem Jahr 1860. © Weber, Kristin

Kirche von Roßbach: 1743 von Giovanni Chezzy entworfen, damals Hessischer Landesbaumeister. © Kristin Weber

Pfarrer Michael Zink auf der Kanzel. Er leitet heute die Kirchengemeinde. © Weber, Kristin