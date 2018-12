Turnierpferd „Mr. Bo“ verabschiedet sich mit 25 Jahren aus dem Sport

Witzenhausen. Mit dem großen Sport ist nun Schluss: Im Alter von 25 Jahren verabschiedet sich Turnierpferd „Mr. Bo“ von seinen Fans.

Und davon hat der Pferde-Senior reichlich. Zunächst seine drei Lieblingsmenschen und Besitzer, Jenny, Kai und Carmen Schrader aus Witzenhausen – und dann alle Kinder, die zum Reiten zur Reitanlage Am Sande kommen und die er mit viel Geduld auf seinem Rücken trägt.

Sprichwörtlich bekannt wie ein bunter Hund ist der Dunkelfuchs mit der großen Blesse und den drei weißen Stiefeln. Bekannt ist der kleine Wallach mit dem großen Herzen für seine Reiter durch seine vielen Erfolge im Dressurviereck. Mit 1,52 Zentimeter Widerristhöhe ist er genau zwei Zentimeter zu groß, um bei den Ponys an den Start gehen zu können – und damit aber mindestens 20 Zentimeter kleiner als die Konkurrenz bei den Großpferden. Dennoch, die Turniere waren seine Welt, mit seinem Kampfgeist hat er 43 Siege mit nach Hause gebracht, für tolle Leistungen bei A- und L-Dressuren, sowie unzählige Platzierungen.

Auch HNA-Sportredakteur Eki Meyer erinnert sich, dass er viele Male über „Mr. Bo“ berichtet hat, zuletzt bei den Kreismeisterschaften im Sommer. Da hat der treue Vierbeiner es noch mal allen gezeigt und mit seiner 15-jährigen Reiterin Sarah-Marie Dorsch den dritten Platz belegt. In Erinnerung kommt da der erste und zweite Platz der Schraders bei den Kreismeisterschaften 2010: Ein wahrer Coup, Mutter und Tochter waren bei den Anforderungen der Leistungsklasse vier gemeinsam auf dem Siegertreppchen. Die zwölfjährige Jenny war mit „Mr. Bo“ auf den zweiten Platz geritten.

Los ging die Turnierkarriere von „Mr. Bo“ mit Jenny: Die war damals sechs Jahre alt, „die Steigbügel haben so gerade eben übers Sattelblatt geragt“, erinnert sich Carmen Schrader, „das hat ihn wohl manches Mal gekitzelt und dann hat er kleine Bocksprünge gemacht“. Viele Turniere folgten, darunter eine Teilnahme bei einem Reitwettbewerb beim bekannten Burgturnier in Nörten-Hardenberg. „Die Siegerehrung war zu viel für den Kleinen, mit all den großen Pferden, die auch bei folgenden Turnieren öfters nach ihm getreten haben, wobei wir auch verletzt wurden“, erinnert sich Carmen Schrader. Auf noch mehr Rampenlicht hat der Kleine dann verzichtet, denn „bei Siegerehrungen wollte er danach nicht mehr dabei sein“, erzählt seine Besitzerin lachend.

Auch für Sohn Kai war der treue Vierbeiner da: Mit ihm hat er auch mal den Stangenwald bezwungen. Was „Pony Bo“ – so heißt er bei seinen Fans im Stall – am meisten vermissen wird? „Das Fahren mit dem Anhänger“, sind sich die Schraders einig: „Das hat er gemocht, er schaut jetzt immer sehnsüchtig hinterher“. In Rente geht „Mr. Bo“ aber noch nicht – da ist ja noch sein Job als Therapie-Pferd.