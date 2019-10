Umstrittenes Projekt: 18 DRK-Seniorenwohnungen in Witzenhausen sind fertig

Lange hatte es Streit um das Gebäude für seniorengerechtes Wohnen gegeben, das der DRK-Kreisverband Witzenhausen plante. Jetzt ist es fertig.

Viele Debatten gab es in den vergangenen Jahren um das Haus für seniorengerechtes Wohnen, das der DRK-Kreisverband neben sein Seniorenzentrum an der Witzenhäuser Wickfeldtstraße bauen wollte. Denn das Haus wurde über den Verlauf der historischen Stadtmauer geplant. Nach drei Jahren Planung und Bauzeit ist es nun bezugsfertig – und integriert die Mauer im Innen- und Außenbereich.

+ Stadtmauer wurde integriert: Um den Erhalt der historischen Fundamente hatte es viele Debatten gegeben. Jetzt sind sie unter Glas im Gebäude sichtbar, wie Architekt Thomas Georg zeigt. © Friederike Steensen 18 barrierefreie Wohnungen sind entstanden. Sie sind zwischen 49 und 73 Quadratmeter groß und haben eine Einbauküche, große Fenster und ein seniorengerechtes Bad. Die Kaltmiete von elf Euro/Quadratmeter sei nicht gerade günstig, räumt DRK-Kreisgeschäftsführer Erich Reiser ein. Aber der Standard sei hoch. 14 Wohnungen sind schon vermietet, die Ersten ziehen zum 1. November ein. Sie können sich selbst versorgen, aber über das DRK auch Essen auf Rädern, Pflegedienst, Hausnotruf oder Hausmeister- und Putzservice in Anspruch nehmen. Das Büro ihrer Ansprechpartner befindet sich zentral im benachbarten Seniorenzentrum. Für alle Mieter gibt es einen Gemeinschaftsraum, der als Treffpunkt, für Feiern, Vorträge und Veranstaltungen genutzt werden kann und einen Zugang zur Terrasse hat.

In diesem Raum wird die Stadtmauer unter einer stabilen Glasplatte sicht- und begehbar. Damit die Scheibe nicht beschlägt, weil Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Sandstein und Fugen der Mauer eindringt, wurde eine Lüftung eingebaut, sagt Architekt Thomas Georg. Im Außenbereich wurde ein historisch anmutender Torbogen neben das Ende der Mauer gebaut, am Nordende des Gebäudes zeigt ein neu aufgesetzter Pfeiler aus Sandstein den historischen Verlauf der Mauer an. Etwa 35 000 Euro zusätzlich hätte der Erhalt der Stadtmauer in dem Projekt gekostet, so Georg.

+ Freuen sich über das neue Gebäude: Architekt Thomas Georg (von links), DRK-Kreisgeschäftsführer Erich Reiser, Theresa Sasse, Bürgermeister Daniel Herz, Hans-Joachim Schröter, Wolfgang Fischer (beide DRK-Kreisvorstand) und DRK-Landesvorsitzender Norbert Södler am neuen Torbogen. © Friederike Steensen Insgesamt investierte das DRK 3,5 Millionen Euro, die über die Mieteinnahmen finanziert werden sollen. Neue Mitarbeiter wurden nicht eingestellt, aber Stundenkontingente aufgestockt, so Reiser.

Wolfgang Fischer, Vize-Vorsitzender des DRK-Kreisverbands wünschte den neuen Bewohnern, dass sie sich in ihren neuen Wohnungen schnell wohlfühlen und dass die Gemeinschaft im Haus für gute Laune, aber auch für Unterstützung in schweren

Zeiten sorge. Schließlich sei es nicht leicht, nach Jahrzehnten aus dem vertrauten Zuhause in seniorengerechtere Räume zu ziehen.

DRK-Landesvorsitzender Norbert Södler berichtete, dass es mit dem neuen Haus nun 57 DRK-Seniorenheime, -Tagespflegeeinrichtungen und -Seniorenwohnanlagen sowie 30 Hausnotrufe, Pflegedienste und 20 Dienste für Essen auf Rädern in Hessen gebe. Sie böten 3000 Jobs.

Heimaufsicht lockert Auflage für DRK-Seniorenzentrum

Vom Belegungsstopp im benachbarten DRK-Seniorenzentrum sind die neuen Wohnungen nicht betroffen, sagt Thorsten Haas vom für die Heimaufsicht zuständigen RP Gießen. Er berichtet von drei anonymen Beschwerden: Durch Mitarbeitermangel habe eine adäquate Pflege nicht mehr gewährleistet werden können. Der DRK-Kreisverband entschied sich im April 2018 freiwillig für einen Belegungsstopp. Nachdem sie bei einer Überprüfung Mängel in Personalstruktur und -einsatzplanung feststellte, habe die Betreuungs- und Pflegeaufsicht (BPA) die Aufnahme weiterer Bewohner verboten. Seither begleitet die BPA laut Haas das Heim kontinuierlich. Die Mängel seien soweit behoben, dass der Belegungsstopp gelockert wurde und bis zu einer Grenze neue Bewohner einziehen dürfen.