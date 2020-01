Extinction Rebellion gründet Gruppe in Witzenhausen

Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion plant kreative Aktionen für den gemeinsamen Kampf gegen das eigene Aussterben.

„Extinction Rebellion“ („Rebellion gegen das Aussterben“) ist eine Umweltschutzbewegung – seit vergangener Woche auch mit einer Ortsgruppe in Witzenhausen. 50 Interessierte kamen zur Gründungsveranstaltung in die kleine Aula der Uni, um sich über das Vorgehen und die Arbeitsweise von Extinction Rebellion (XR) zu informieren, teilt die Gruppe mit.

In einem 90-minütigen Einstiegsvortrag stellten Mitglieder der Göttinger Ortsgruppe XR vor. Danach fanden sich zehn Menschen, die künftig auch in Witzenhausen die Interessen der Umweltschutzbewegung vertreten wollen. „XR ist eine gewaltfreie Bewegung und möchte mit bunten und kreativen Aktionen Menschen aus allen Lebenssituationen und Altersstufen zum gemeinsamen Kampf gegen das eigene Aussterben infolge des Klimawandels mobilisieren“, heißt es in der Mitteilung der neuen Ortsgruppe.

Kreative Aktionen zivilen Ungehorsams

Zu diesen Aktionen gehören kreative Aktionen zivilen Ungehorsams, etwa Massenproteste, Flashmobs und Sitzstreiks, aber auch Workshops, Musikveranstaltungen und Klimacafés mit Gesprächsrunden. „Während uns die Zeit davon läuft, ist unsere Regierung im Stillstand des politischen Tagesgeschäftes gefangen“, heißt es im „Starter-Paket“ für neue XR-Gruppen. „Herkömmliche Mittel zur politischen Willensbildung helfen nicht weiter. Uns bleibt im Angesicht der tödlichen Dringlichkeit der Lage nur noch die Rebellion, um die Regierung und Gesellschaft aufzurütteln und zum Handeln zu bewegen.“

Neue Mitstreiter gesucht

Die Witzenhäuser XR-Gruppe suche noch nach Mitstreitern, unter anderem für die Bereiche Pressearbeit, Musik, Bauen und Basteln, Politik und Ortsgruppenorganisation, teilen die Aktivisten mit. Neben regelmäßiger Treffen soll eine der ersten Aktionen die Teilnahme am 4. Mai am Rebellion Wave in Berlin sein. Mit über 1000 XR-Mitgliedern wolle man eine zielgerichtete, friedliche Aktionswelle gegen Wirtschaft und Politik starten. Es soll Blockaden geben. hbk

Weitere Infos zu Terminen gibt es per E-Mail an witzenhausen@ extinctionrebellion.de