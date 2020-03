Unfallflucht in Witzenhausen? Polizei zweifelt Schilderung eines Sontraers an

Hat jemandem am Freitagabend im Stadtgebiet von Witzenhausen einen Unfall beobachtet, an dem ein dunkler Opel Insignia Kombi beteiligt war?

Das möchte die Polizei wissen, nachdem ein 65 Jahre alter Mann aus Sontra ihr am Samstagvormittag auf der Wache in Witzenhausen eine Verkehrsunfallflucht angezeigt hat.

Wie die Polizei berichtete, gab der Sontraer an, dass am Vorabend gegen 19 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen seinen auf einem Parkplatz eines Discount-Marktes am Eschenbornrasen in Witzenhausen abgestellten Wagen gestoßen und der Verursacher geflüchtet sei. An seinem Pkw sei Schaden von rund 2000 Euro entstanden.

Nach Ermittlungen hegen die Beamten aber erhebliche Zweifel an dem geschilderten Unfallgeschehen. Und mittlerweile ermittelt die Polizei gegen den 65-Jährigen wegen Vortäuschens einer Straftat, versuchten Betrugs zum Nachteil einer Versicherung und wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise: Polizei Witzenhausen, Tel. 0 55 42 / 9 30 40