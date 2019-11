Uni-Projekt soll für mehr Leben in Witzenhäuser Innenstadt sorgen

Wie einladend ist die Witzenhäuser Fußgängerzone? Sind die Geschäfte barrierefrei zugänglich? Sind die Öffnungszeiten abgestimmt? Studierende haben der Innenstadt jetzt auf den Zahn gefühlt.

Ein Blick von außen soll helfen, die Witzenhäuser Innenstadt wieder attraktiver zu machen: Dazu arbeiten die Universität Kassel, die Stadt und die Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe nun zusammen.

18 Studierende um Prof. Dr. Ulf Hahne vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung haben in den vergangenen Wochen eine Bestandsaufnahme der Innenstadt erstellt. Jetzt werden die Studierenden Verbesserungsvorschläge ausarbeiten und mit den Straßenstreckbriefen im Januar vorstellen. „Witzenhausen hat viel Potenzial“, sagt Studentin Cansu Ceylan in einem ersten Fazit. „Aber es gibt Höhen und Tiefen.“ Manche Läden seien einladend, andere hätten aus Sicht der Studierenden kein nachvollziehbares Konzept. Student Lennart Saß fiel auf, dass die Beleuchtung gerade in der Brückenstraße schummrig ist. So entstünde der Eindruck, dass die Läden früh geschlossen seien. Für ihr Projekt sprachen die Studierenden mit vielen Geschäftsleuten. Da sei eine große Offenheit und Interesse spürbar gewesen, so Ceylan.

Michael Schäfer und Kerstin Walger-Wenisch von der Aktionsgemeinschaft hoffen, dass sich viele motivieren lassen, ihr Geschäft einladender zu gestalten – Hinweise von fremden, neutralen Beobachtern kämen vielleicht besser an als mahnende Worte aus Witzenhausen selbst. Walger-Wenisch kritisiert, dass das Gemeinschaftsgefühl der Innenstadthändler nachgelassen habe. „Jeder sieht nur seinen Laden.“ Zudem kämen viele im Alltag nicht dazu, ihr Geschäft zu überdenken, zum Teil fehlten auch Ideen, so Schäfer. Aber gerade für Tagestouristen, die nicht aus langer Verbundenheit die Läden besuchen, sei der äußere Eindruck wichtig.

Das Ziel des Uni-Projektes sei, die Altstadt zu beleben und die bestehenden Läden zu stärken, sagt Hahne. Doch das Projekt wende sich auch an Hauseigentümer „Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass frühere Mieteinnahmen nicht mehr zu erzielen sind.“ Nicht nur die Gewerbetreibenden müssten die Innenstadt attraktiver machen, auch die Hauseigentümer müssten investieren. Hier gibt es auch ein entsprechendes Förderprogramm der Stadt mit bis zu 20.000 Euro pro Maßnahme, sagt Bauamtsleiter Bernd Westermann.