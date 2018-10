Professor der Uni Witzenhausen koordiniert Projekt der Vereinten Nationen

Seit dem Sommer ist Prof. Dr. Johannes Kahl Professor an der Universität in Witzenhausen. Gleichzeitig koordiniert er ein Projekt der Vereinten Nationen (UN).

Seit 2007 läuft das „Organic Food System Program“ über zehn Jahre und fokussiert unter anderem das Thema Nachhaltigkeit in Lebensmittelerzeugung und Konsum. „Die UN haben erkannt, dass es so mit Klima, Armut, Hunger und Umweltverschmutzung nicht weitergehen kann. 192 Staaten haben deshalb 17 Nachhaltigkeitsziele bis 2030 ins Leben gerufen“, erklärt Kahl.

Eine bedeutende Frage: Was trägt der Öko-Sektor dazu bei, um Lebensmittel nachhaltig zu produzieren und zu konsumieren? „Öko“ sei laut Kahl mehr als Landwirtschaft. Dazu gehöre die Verarbeitung, der Handel, die Zubereitung und eben der Konsum. „Wir betrachten nicht nur Einzelaspekte, sondern das gesamte System und möchten Lösungen schaffen, die mit wissenschaftlichen Argumenten untermauert sind“, sagt Kahl.

Ein Beispiel: Ein Kantinenchef vereinbart mit einem Bauern den Kauf regionaler Kartoffeln für die Kantine. Die Kartoffeln sind aber nicht geschält und keine Maschinen dafür vorhanden. Deswegen kommt das Geschäft nicht zustande. Neben der Klärung solcher technischen Hürden gilt es, im Projekt Akteure wie Politiker und Landwirte an einen Tisch zu bekommen. Das passiere aktuell im Landkreis Kassel.

Letztlich müsse auch bewertet werden, ob die bisher entwickelten Lösungen sinnvoll seien. Solche Fragen werden sowohl regional vor Ort als auch im Austausch mit dem internationalen Netzwerk bearbeitet. Die Experten sitzen unter anderem auf den Philippinen, in Indien, Südkorea, Tansania, Frankreich, Dänemark, USA und Brasilien.

Neben der Arbeit für das Projekt besteht der Alltag von Kahl aus Lehre, Forschung und Betreuung. Mindestens zwei Tage pro Woche sind mit Vorlesungen belegt, den Rest der Zeit kümmert er sich um die Koordination des Fachgebietes und widmet sich der Forschung. Zentrales Thema ist die Lehre und Erforschung des Zusammenhanges zwischen einer gesunden Ernährung und nachhaltigen Lebensmittel- und Ernährungssystemen.

Kahl schätzt an seiner Arbeit besonders die Internationalität, denn Nachhaltigkeit sei ein globales Thema. „Mein Forschungsbereich beinhaltet Probleme, die nur weltweit zu lösen sind. Wir können von anderen lernen“, erklärt der 50-Jährige. Er habe für manche Problemstellungen noch keine fertigen Lösungen, sondern sei auf dem Weg, diese zu suchen.

Wie viel ihm das internationale Netzwerk bedeutet, wird deutlich, wenn man die Wände in den Büroräumen des Fachbereiches sieht: Dort hängen gerahmte Grußworte und Bilder von Kollegen aus der ganzen Welt, mit denen die Universität bereits zusammenarbeitet. „Diese Sammlung soll weiter wachsen“, sagt Kahl.

Zur Person

Prof. Dr. Johannes Kahl (50) stammt ursprünglich aus dem nordrhein-Westfälischen Hagen am Rande des Ruhrgebiets. In Dortmund studierte er von 1988 bis 1993 Chemie. Er arbeitete am Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften und erwarb seinen Doktortitel an der Universität Dortmund. 2007 habilitierte er an der Universität Kassel.

Der 50-Jährige lehrte und forschte am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena, an den Universitäten Kassel und Kopenhagen und war Gastdozent der Universitäten in Barcelona, Sao Paulo und Warschau. Er ist Koordinator des „Organic Food System Program“ der Vereinten Nationen. Kahl lebt im Landkreis Kassel und ist verheiratet.