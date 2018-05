Gerhard Klapp sponsort künftig den Lichtenauer FV

Auf in den vorletzten Spieltag: Jannik Goßmann (re.) trifft mit dem FC Großalmerode auf den Lichtenauer FV, Johannes Regenhardt muss mit Schlusslicht Werratal in Niederhone antreten. Foto: Walle

Witzenhausen. Im Mittelpunkt des 29. Spieltags in der Fußball-Kreisoberliga steht das Duell zwischen dem FC Großalmerode und dem Lichtenauer FV.

Die letzten Zweifel in Sachen Klassenerhalt will die SG Meißner beseitigen. Nach dem 4:4 mit spätem Ausgleich in der Nachspielzeit in Sontra machte Meißner-Coach Norbert Toby gleich eine Kampfansage für das Heimspiel gegen die SG Wehretal. „Dann werden wir halt dieses Spiel gewinnen.“ Schlusslicht SG Werratal spielt schon am Freitag (19 Uhr) beim SC Niederhone. Aufsteiger SSV Witzenhausen muss am Freitag (19 Uhr) bei der SG Pfaffenbachtal/S. antreten und erwartet am Sonntag die SG Sontra. Der Vorletzte Wickenrode trifft auf Bad Sooden-Allendorf (alle Partien am Sonntag um 15 Uhr).

Im Duell zwischen dem Tabellenvierten Großalmerode und und dem Siebten Lichtenau sind die Gastgeber klar favorisiert. „Großalmerode ist das beste Team der Rückrunde und wir zählen gemeinsam mit Wickenrode und Werratal zu den schlechtesten Mannschaften nach der Winterpause“, sagt Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci angesichts der imposanten FCG-Serie in 2018. Nach der Winterpause gab es unter dem neuen Trainer Stefan Koch in zwölf ungeschlagenen Partien zehn Siege. Mit 32 Punkten führt der FCG die Rückrundentabelle vor Herleshausen (29) an. Zum Vergleich: In der Vorrunde holte Großalmerode in 14 Spielen magere 17 Zähler. „Drei Siege mehr und wir würden jetzt um den zweiten Rang spielen“, sagt Koch.

Spätestens in der neuen Saison 2018/19 wird dann auch der Lichtenauer FV wieder mitmischen im Aufstiegsrennen. Denn nach Informationen unserer Zeitung steigt der Unternehmer Gerhard Klapp (Klapp Cosmetics mit Unternehmensitz in Hessisch Lichtenau) zur neuen Spielzeit bei seinem Heimatverein ein. „Wir haben uns schon vor längerer Zeit getroffen und über ein mögliches Engagement gesprochen“, bestätigt Kilci. Klapp habe vor Jahren zwar die SG Lossetal gefördert, doch jetzt wolle er direkt etwas in Hessisch Lichtenau machen und beim LFV auch den Jugendbereich unterstützen, erklärt Kilci. Gemeinsam mit Klapp hat der Sportliche Leiter ein Konzept erstellt.

Vom aktuellen Trainer Feras Avakhti werde man sich trennen, betont Kilci, der weitere Einzelheiten noch nicht verraten will. Nur so viel: „Der neue Trainer und etwa 90 Prozent der Spieler für die neue Saison stehen fest.“ (raw)