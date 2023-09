Unterrieden feiert 75. Bärenkirmes mit Festumzug und viel Musik

Das Motto ist klar zu erkennen: Die Wappenträger sind schon in der richtigen Stimmung für den Umzug. © Polat, Kerem

„Jung und Alt helfen natürlich mit“, sagt Niklas André Mora, Vorstandsmitglied des Festausschusses der Bärenkirmes. Für die Unterrieder war es dieses Jahr ein ganz besonderes Fest, denn sie feierten nicht nur die 75. Bärenkirmes, sondern freuten sich auch, nach drei Jahren coronabedingtem Alternativ-Programm wieder drei Tage in der Gerhard-Schmidt-Halle sowie beim traditionellen Lindenfest gemeinsam feiern zu dürfen.

Unterrieden – Anscheinend hatten die Kinder im Ort ihr Essen in den Tagen vor der Kirmes brav aufgegessen, denn Petrus bescherte pünktlich zum Sonntag auch Sonnenschein. Somit war der Sonntagmorgen für die Jüngsten wie geschaffen, denn zum Abschluss der hessischen Sommerferien begann der Tag schon um 10 Uhr mit einem Fest für sie mit Spiel und Spaß rund um die Gerhard-Schmidt-Halle.

Zwillinge strahlen glücklich: Johanna und Katharina Richter (7 Jahre) hatten Spaß auf dem Kinderfest. © Polat, Kerem

Der feierliche Umzug startete um 14 Uhr und lockte viele Besucher auf die Straßen. Als die Kinder die ersten Töne der Spielmannszüge hörten, suchten auch sie geeignete Plätze, um den Süßigkeiten-Regen von den Umzugswagen nicht zu verpassen. Musikalisch begleitet wurde der Festzug von der Witzenhäuser Show- und Marching Band „The Devils“ und dem Spielmannszug aus Bad Sooden-Allendorf.

Mit einem Lächeln durchs Dorf: Der lange Marsch machte den Teilnehmern nichts aus. © Polat, Kerem

Anschließend waren die Besucher in die Gerhard-Schmidt-Halle eingeladen, wo sie bei musikalischen Darbietungen der Musikzüge sowie Kaffee und Kuchen den Sonntag ausklingen lassen konnten.

Schweres Gerät: Selbst die Traktoren bleiben nicht vom Bärenfieber verschont. © Kerem Polat

Wer am Montagmorgen trotz Ende der Ferien noch Zeit hatte, konnte beim alljährlichen Frühschoppen mit dabei sein und am Abend das Tanzbein zur Musik vom Gesangsduo „Golle und Marie“ schwingen. Damit endete die Bärenkirmes und für die Unterrieder hieß es: Aufräumen! Denn das ganze Dorf war für die Kirmes zum Jubiläum prachtvoll geschmückt, schon am Dorfeingang begrüßte die Gäste zum Thema passend, ein aus Heuballen gebauter großer Bär. (zkp)