25 Jahre für den Weltgebetstag: Frauen aus Velmeden suchen Mitstreiterinnen

Velmeden. Seit 25 Jahren kümmert sich eine Gruppe von Frauen darum, dass in Velmeden der Weltgebetstag gefeiert werden kann. Die diesjährige Veranstaltung könnte aber die letzte gewesen sein.

Ihre Routine zahlt sich aus: Mit Liedern, Gebeten, Geschichten und einem inszenierten Abendmahl setzte die Velmedener Frauengruppe das Motto der slowenischen Frauen zum diesjährigen Weltgebetstag „Kommt, alles ist bereit“ eindrucksvoll um.

Kein Wunder, dass die Bänke in der Velmedener Dorfkirche am Freitagabend voll besetzt waren. Denn seit 1994 folgen die Frauen aus dem Ort dem Beispiel von Frauengruppen weltweit und machen in besonderer Weise auf die Probleme von Frauen rund um den Globus aufmerksam. Wie immer folgten sie dem Vorschlag des Weltgebetstags-Komitees, diesmal aus Slowenien: vor dem Altar ein gedeckter Tisch - Sinnbild für die Teilhabe der Frauen am gesellschaftlichen Leben – und an der Wand die große Landkarte des österreichischen Nachbarlandes, eingerahmt von den beiden Flaggen in den Landesfarben Weiß-Blau-Rot.

Nicht nur die Bibel, sondern auch Nelken, Rosmarin, Honig, Salz und Brot als typische Produkte des Landes brachte die Frauengruppe, begleitet vom Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“, zum Auftakt des ökumenischen Gottesdienstes an den Altar. Auf der Gitarre sorgte Ute Ludolph für die musikalische Begleitung und steuerte mit dem Chor „Die Herbstzeitlosen“ im weiteren Verlauf so manches Lied bei.

25 Jahre liegt nun der erste Weltgebetstag der Velmedener Frauen zurück. Rosemarie Noll erinnert sich noch genau, wie sie und Gertraud Oetzel damals vom Aktionstag der Frauen im benachbarten Laudenbach ihren Sangesschwestern im Frauenkirchenchor berichteten und sofort der Funke der Begeisterung übersprang. Mit Palästina erlebten sie ihren ersten Weltgebetstag, hatten sich bei einer Tagung in Hessisch Lichtenau intensiv darauf vorbereitet. Später reisten sie sogar dreimal zu Wochenendseminaren nach Bad Orb.

Damals mit dabei waren auch noch Annemarie Burgener, Elli Dippel, Lilli Dippel, Anja Jakob, Sonja Kabuth, Brunhilde Möller und Christine Wollenhaupt. Doch die ältesten Frauen sind mittlerweile über 80, der Gruppe fehlt der Nachwuchs. So hat Rosemarie Noll am Freitag im Anschluss an den Gottesdienst beim Essen slowenischer Gerichte im Gemeindehaus ernsthaft infrage gestellt, ob sich die Velmedener Frauengruppe auch weiterhin für den Weltgebetstag engagieren wird.