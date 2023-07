Zwei Tage Fest rund um die Süßkirsche in Wendershausen

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Erntezeit: Süßkirschen stehen zwei Tage lang im Mittelpunkt beim Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen. © Eberhard Walther/LLH

Die Süßkirschenversuchsanlage in Wendershausen wird 40 - das wird gefeiert.

Wendershausen – Die Stadt Witzenhausen ist seit 1983 ein wichtiger Ort für die Entwicklung der Süßkirschen: Die Süßkirschenversuchsanlage des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen (LLH) in Wendershausen wird 40 Jahre alt. Das wird am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, mit einem Festwochenende gefeiert.

Seit 1983 werden in der Anlage Sorten auf ihre Anbaueignung, beispielsweise auf Frostempfindlichkeit oder Krankheitsresistenz, geprüft. „Mit Blick auf den Klimawandel, sich ändernde Anbaubedingungen und neue Schaderreger leistet unsere Anlage einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines modernen und nachhaltigen Obstbaus weltweit“, erklärt Eberhard Walther vom LLH, der die Anlage betreut.

Zwar neigt sich die Erntesaison auf der Versuchsanlage dem Ende zu – die Selbstpflücke wurde am vergangenen Wochenende erfolgreich abgeschlossen – dennoch dürfen sich die Gäste auf regionale Produkte aus Kirschen freuen, heißt es in einer Mitteilung. Von Kirschkuchen über Limonade bis hin zu Kirschbier reicht die Palette. Einige wenige späte Sorten, einschließlich der Witzenhäuser Königskirsche, werden zur Verkostung angeboten.

Auf die Besucher wartet Live-Musik und ein vielfältiges Programm: Neben Informationen rund um die Kirsche und ihre Anbaugeschichte in der Region bietet sich bei Führungen durch die Anlage Raum für den fachlichen Austausch und Diskussionen, teilt der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen mit. „Wir werden nicht nur die Bedeutung und bisherige Erfolge der Versuchsanlage vorstellen, sondern auch einen Blick in die Zukunft werfen. So wird die Fläche gemeinsam mit dem Netzwerk ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Nordhessen‘ mit dem Fokus auf eine nachhaltige, ökologische Nutzung weitergeführt werden. Weiterhin soll sie als Kooperationsraum für (wissenschaftliche) Projekte dienen und für saisonale Aktionen geöffnet werden“, schickt Walther voraus. Das Fest zum Jubiläum findet an beiden Tagen am Wochenende von 11 bis 17 Uhr statt. Unterstützt wird das Wochenende durch die Obstbau-Absatzgemeinschaft Unterrieden, die unter anderem für die Verpflegung sorgt. (kmn)