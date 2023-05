Viel los für Kinder und Familien in Witzenhausen

Teilen

Um die Aktionen zum Tag der Städtebauförderung mit den Wanderungen und Spielen am Werra-Ufer im Rahmen von „Witzenhausen in Bewegung“ zu verknüpfen, tanzte am Samstag ein bunter Drache des Vereins Kulturoase durch die Innenstadt von Witzenhausen. © Hendric Woltmann

Der Aktionstag mit Spielen, Wanderungen und Informationen zum Marktplatz zog viele Menschen in die Innenstadt Witzenhausens

Witzenhausen – Zwei Verstaltungen der Stadt zogen am Samstag viele Menschen nach Witzenhausen: Der Tag der Städtebauförderung und „Witzenhausen in Bewegung!“ im Rahmen eines Spiele- und Wandertages.

„Schön, dass endlich was los ist für Kinder und Familien und das hier endlich mal keine Autos fahren“, sagt Mirijam Zastrow mitten auf der Walburger Straße. Um halb elf wurde die Witzenhäuser Innenstadtstraße gesperrt. In Windeseile veränderte sich das Bild der Einkaufsstraße, die direkt am Marktplatz entlangführt. Für zwei Stunden war richtig Leben im Zentrum der Stadt.

Die Straße war mit Kreide bemalt, viele strahlende Kinder liefen über den Asphalt, und Eltern genossen mit einem Eis in der Hand die Sonne. Für die Kinder gab es aber noch reichlich mehr Angebote am Marktplatz am Tag der Städtebauförderung. Nach dem Friseurbesuch besuchte die Familie Klaus spontan den Aktionstag. Schnell hatten Anna Klaus und ihre Söhne Matteo und Noah Farbe und Pinsel in der Hand. Die Familie malte auf großen Pappleinwänden mit vorgefertigten Skizzen zum Thema: „Die Kirschenkönigin ihre Untertanen und ihre Haustiere“.

Dieses Thema hat der Verein Kulturoase unter der Leitung von Alexander Sust mit den Kindern zusammen kreiert. Zunächst zeichneten die Kinder Skizzen zu dem Thema und die besten davon schafften es im größeren Format auf die zweieinhalb Meter großen Leinwände. Eine Hüpfburg, eine Rollenrutsche und Paletten mit Kissen zum Hinsetzen veränderten zudem das Straßenbild.

Mehr als 30 Interessierte nahmen an der Baustellenführung über den Marktplatz von Kai Simon vom Fachdienst Stadtplanung teil. Ende August soll der Marktplatz fertiggestellt sein.

Um halb eins machte sich der Großteil der Familien zusammen mit einem Drachen auf zum Werraufer. Die Kinder waren fasziniert vom bunten Drachen, wie er in engen Schlangenlinien durch die Brückenstraße tanzte. Diese Aktion organisierte auch die Kulturoase. Die Drachenwanderung war die spielerische Verknüpfung zur zweiten Veranstaltung, „Witzenhausen in Bewegung“.

Ein Renner war wieder die Bürgermeister-Challenge auf dem Basketball Court. So konnten die Kinder mit Daniel Herz um die Körbe werfen. Unterstützt wurden sie dabei von Kirschenkönigin Stina I. und Prinzessin Michelle Welch.

Nur durch die Durchsagen von Leon Amend vom Jugendrat ließen sich die vielen Kinder zu einer kurzen Verschnaufpause bremsen. Nach fünfminütiger Unterbrechung ging es mit neugebildeten Teams weiter und mit lauter Musik wurde der Bürgermeister wieder herausgefordert.

„Ein Herz für die Herzdamen“ sprayten Clara Jäger und Wera Stefanowski von den Herzdamen. Auch viele andere Kinder probierten sich das erste Mal an der vorher frisch gestrichen weißen Wand aus. Die Wand reichte für die Kinder nicht aus, sie war komplett von Namen, Blumen und Herzen besprayt.

Neben den vielen Angeboten am Werra-Ufer konnte man an kreativen Wanderungen teilnehmen. Mehr als 100 Teilnehmer hatten allein die ersten drei Touren. Eine davon war die musikalische Wanderung mit der Begleitung von Welf Kerner mit seinem kleinen Akkordeon.

„In ganzer Linie ist die Veranstaltung ein Erfolg“, bilanzieren die beiden Veranstalter, Ingo Ruppert vom Fachdienst Soziales und Jugend, und Johannes Siebold, der Leiter der Tourist-Information Witzenhausen, den Tag. (zwo)