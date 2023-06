Vier Tage Sonne, Musik und beste Stimmung in Hessisch Lichtenau

Von: Lothar Röß

Die Bühnen-Acts verfolgten die Lichtenauer und die vielen Besucher aus der Region während des viertägigen Altstadtfestes mit großem Interesse. © Lothar Röß

Viel los war beim Altstadtfest in Hessisch Lichtenau zwischen Rathaus und Untertor

Hessisch Lichtenau – Vier Tage Sonnenschein, vier Tage beste Stimmung in Hessisch Lichtenau. Mit dem Team des Lichtenauer Fußballvereins, das sich zum Auftakt des Altstadtfestes auf der Bühne am Untertor als frisch gekürter Kreispokalsieger präsentierte und im Überschwang der Freude den Pott mit Gerstensaft füllte und Schluck um Schluck herumreichte, hätte das Fest stimmungsvoller kaum starten können.

Die Kicker kamen aus dem Jubeln kaum raus und hatten ihre grandiose Stimmung auf die Fußball-Fans im Publikum übertragen. Die Lichtenauer hatten am Vortag in Niederhone das Kreispokal-Finale gegen das Team des SV Reichensachsen, frisch gebackener Meister der Gruppenliga und Aufsteiger in die Verbandsliga, in der die Lossestädter bereits spielen, mit 3:0 gewonnen.

Mit Kind und Kegel hatte Bürgermeister Dirk Oetzel die Mannschaft auf die Bühne gebeten und war vom Erfolg der Kicker aus seiner Stadt so begeistert, dass er, nachdem er das erste Fass Freibier der Firma Frölich-Reisen gerade erst angeschlagen hatte, auf den Sieg auch noch eines spendierte.

Während die gute Stimmung mit der Opening-Party dort ihre Fortsetzung fand, eröffnete zeitgleich die Fritzlarer Band „Loosely“ mit Rock der 60er- und 70er-Jahre den musikalischen Reigen auf der Bühne am Rathaus.

Täglich lockten die Musikgruppen schon am Nachmittag die Besucher in die Innenstadt. Allen voran die heimische Band „Root 65“, die mit allein drei Auftritten an zwei Abenden und zum abschließenden Frühschoppen am Sonntag für rockige Unterhaltung sorgte.

Und zwischen den beiden Bühnen präsentierte sich die Landgrafenstraße mit dem Kirchplatz und dem Parkplatz am Rathaus als Vergnügungsmeile mit Buden und Fahrgeschäften für Klein und Groß.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst klang das Fest am Sonntag mit dem Frühschoppen aus.

Viele Fotos vom Altstadtfest finden Sie in unserer gedruckten Montagausgabe auf einer ganzen Seite.