Volle Wucht und eine neue Liebe in Eschwege

Von: Stefan Forbert

Blues- und Soulsänger Andreas Kümmert erzeugte Gänsehaut-Feeling auf der Hofbühne beim Open-Flair-Festival. © Stefan Forbert

Sänger Andreas Kümmert und Singer-Songwriterin Miss Allie begeistern auf der Hofbühne

Eschwege – Wer auch immer behauptet hat, Andreas Kümmert habe die beste Blues-und Soul-Stimme Deutschlands – er hat Recht! Davon durften sich am Donnerstagabend all jene beim Open Flair überzeugen, die sich vor der Hofbühne gegenüber dem E-Werk eingefunden hatten.

Leider nur eine Stunde lang, wie das beim Open Flair halt vorgegeben ist, ließen sich Hunderte in den Bann eines sehr sympathischen, absolut unprätentiösen Künstlers ziehen, der vor zehn Jahren eine Staffel der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen hat.

Kümmert kommt gleich zur Sache, schnörkellos reiht sich ein Song an den anderen. Und nicht nur mit seiner Stimme, die vor Wucht und Charakter nur so strotzt, weiß der 37-Jährige – unauffällig bestens unterstützt von Stefan Kahne am Bass und Michael Germer am Schlagzeug – zu überzeugen. Sein filigranes Fingerspiel auf den Saiten seiner Fender begeistert dermaßen, dass er hinterher von Fans ohne Bedenken in den Stand eines „Gitarren-Gottes“ erhoben wird.

Natürlich bringt der kahlköpfige Unterfranke in der überlangen Jeans-Latzhose vor einer fast schon erzwungenen Zugabe „seinen“ bekannten „Rocket Man“. Und von seinem neuen Album „Working Class Hero“ trägt er Kostproben wie „Spaceship“ vor. Immer wieder stellen sich die Härchen auf, das sogenannte Gänsehaut-Feeling ergreift viele Zuhörer. Und als der Vollblut-Bluesmusiker allen „some Blues for your“ verspricht, erreicht die Begeisterung ihren Höhepunkt. Vielen Dank für diese Wahnsinnsstunde, sagen viele danach.

Eine ganz andere Entdeckung mit viel Potenzial machten die Flair-Besucher zwei Stunden zuvor, ebenfalls vor der Wohnzimmercharakter vermittelnden Hofbühne: Erstmals trat „Miss Allie“ auf dem Festival auf . Die zierliche Singer-Songwriterin, mit bürgerlichem Namen Elisa Hantsch sang, spielte und vor allem plauderte sich mit ihrer frisch-offenen Art und ihren lockeren, gleichwohl Gesellschaftskritik nicht auslassenden Erläuterungen in die Herzen der Zuhörer.

So unterhält die 33-Jährige, die einst aus Finanznot in Australien als Straßenmusikerin Blut an dieser Kunst geleckt hatte, mit Liedern aus ihrem Leben und über unschöne Erlebnisse („Du kleine Süße“). Und mit sehr kräftiger Stimme gibt sie eine sehr sympathische Anleitung für jene, die sich „kurz und schmerzlos“ vom Partner trennen wollen. Schnell klatscht das Publikum mit, bald entledigen sich Männer ihrer T-Shirts, am Ende lassen sich alle sogar aufs Schunkeln ein. Nach der kurzweiligen Stunde haben Miss Allie und die Zuschauer irgendwie das Gefühl, eine neue Liebe gefunden zu haben.

Die Singer-Songwriterin Miss Allie mit ihrem großen Herzen beim Open-Flair-Auftritt © Stefan Forbert