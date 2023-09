Kirmes in Hundelshausen: Festzugteilnehmer sehen sich selbst

Pink und Glitter: Barbie hält Einzug in Hundelshausen, ganz nach dem Motto „Schick, sportlich und fit“. © Kerem Polat

Festumzug in Hundelshausen lieferte ein buntes Themen-Potpourri

Hundelshausen – Von weitem konnte man das Martinshorn der Feuerwehr hören, das heute nicht wegen eines Einsatzes erklang. Heute waren sie, wie bereits die zwei Tage davor, im Auftrag der Kirmes unterwegs. Pünktlich um 14 Uhr startete der Festzug vor dem Gipswerk. Eine Besonderheit des Umzuges in Hundelshausen ist: Der Festzug ist rückwärts aufgestellt, so können sich alle Festzug-Teilnehmer dank der Größe und Gegebenheit des Aufstellungsortes vor dem Gipswerk, selbst sehen. Hundelshäuser trotzten der prallen Sonne und feierten und feuerten ihren Umzug an. Voraus gingen die Fahnenträger, die dicht gefolgt von dem Vorstand der freiwilligen Feuerwehr den Umzug führten.

Nach ihnen kamen dann schon die kleinsten Teilnehmer der Kita „Gelstertaler Spatzen“ und die Grundschüler der Gelstertalschule. Äußerst brav und toll kostümiert haben die Kinder den Erwachsenen gezeigt, wie Kirmes geht. Lange blieb es nicht still, der Ermschwerder Musikverein machte sich durch imposante Trompeten schon von weitem bemerkbar. Die nächsten Musikanten ließen nicht lange auf sich warten, denn der Spielmannszug Bad-Sooden-Allendorf sorgte nun dafür, dass auch wirklich jeder etwas Spielmannskunst abbekommen hat. Der feierliche Zug führte Richtung Zelt, wo kühle Getränke warteten. Die ausgelassene Stimmung sollte sich noch am Abend fortsetzten. Nach nordhessischem Programm war bayrischer Abend mit der Volks-Rock’n’Roll-Band „Watzmann“ im Zelt angesagt. zkp

Die Grundschüler der Gelstertalschule ließen sich den Umzug nicht entgehen. © Polat, Kerem