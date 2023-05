Bei der vierten Witzenhäuser Lokal-Runde gab es unterschiedlichste Musik

Von: Harald Schmidt

An der Schlagd auf der Werrawiese genossen viele Besucher die Atmosphäre von Musik und Gastronomie. © Schmidt, Harald

Gut besucht war auch die vierte Witzenhäuser Lokalrunde.

Witzenhausen – An sechs Orten in der Altstadt von Witzenhausen konnten zahlreiche Besucher einen sehr abwechslungsreichen Samstag-Nachmittag und -Abend während der vierten Lokal-Runde erleben. Organisiert wurde das Event von Stadtmarketing und Tourismusbüro mit der Absicht, den Besuchern die verschiedenen interessanten Lokalitäten Witzenhausens vorzustellen.

Seinen Anfang nahm die Veranstaltung im Freien an der Schlagd auf der Werrawiese. Dort genossen die etwa 200 Besucher die tolle Atmosphäre am Wasser bei schönem Wetter. Radfahrer und Ausflügler saßen auf dem Rasen oder unter Zeltdächern mit Bewirtung von Chez Nadine.

Hier spielten als Überraschungsmusiker angekündigt die New Orleans Syncopators aus Göttingen mit den Musikern Peter Prause, Holger Renneberg, Wolfgang Beisert, Daniel Hoffmann und Jochen Beyer zum Jazz auf. Den Zuhörern, wie Gerlinde Wochner-Fritsch aus Unterrieden, gefiel die Musik und die Stimmung. Sie wünschte sich, dass dieser schöne Platz erhalten bleibt. Mit ihrem Mann ging es weiter zum nächsten Lokal, dem Bio-Bistro Ringelnatz.

Hier an der Steinstraße in der Kulisse des kleinen, urigen Lokals mit alten Möbeln und einem im Innenhof als Außengastronomie genutzten Garten sang Liedermacher Manfred Maurenbrecher mit Klavieruntermalung. Er unterhielt seine Zuhörer im vollbesetzten Garten mit Liedern seiner neuen CD. Sie handelten von seinen alten Zeiten sowie den heutigen Veränderungen. Er hätte nie gedacht, dass etwas Beständiges und Nützliches wie die Litfaßsäule, die er noch aus dem Berlin der 70er Jahre kannte, verschwinden würde. Oder dass man Urlaub in der Türkei macht, denn früher war das eine abenteuerliche Angelegenheit.

Ganz andere Klänge waren dagegen in der „Runden Ecke“ an der Ermschwerder Straße zu hören. Ein Trommelevent „African Beat and Soul“ mit acht Mitgliedern, die bis auf den Saxofonisten auf unterschiedlichen Trommeln spielten, überzeugte mit packenden Rhythmen. Ab 22 Uhr war hier der DJs-Dance-Floor. Im Brücke-Lokal trat das Liedermacherduo Dominik Pytka und Roland Wander zuvor auf. (Harald Schmidt)

Ein Trommelevent mit dem Namen „African Beat and Soul“ mit den Gelster Drums gab es in der Runden Ecke. © Harald Schmidt