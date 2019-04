Feuerwehr löscht Waldbrand bei Witzenhausen

Ein Waldbrand hat am Montagabend die Freiwillige Feuerwehr von Witzenhausen in Atem gehalten. Auch das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Gegen 18.35 Uhr wurde starke Rauchentwicklung in einem Waldgebiet gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass 200 bis 300 Quadratmeter Wald und Hecken in der Gemarkung von Witzenhausen, im Flurbereich Ellerberg/ Ellingeröder Wald in Flammen standen. Diese wurden durch die Feuerwehr-Aktiven zunächst ausgeschlagen. Jedoch wurde das Feuer durch Wind immer wieder entfacht, so dass es erforderlich wurde, mit Wasser zu löschen.

Rund 50 Einsatzkräfte aus Witzenhausen, Ellingerode, Kleinalmerode und Roßbach waren vor Ort im Einsatz, berichtet Stadtbrandinspektor Björn Wiebers. Schwierig sei die Zugangsmöglichkeit zum Brandgebiet gewesen, das auf einer Kuppe liegt und nicht von den Einsatzfahrzeugen der Wehr angefahren werden konnte. Deswegen hätten die Kameraden zum Beispiel Pumpen und Stromaggregate zum Einsatzort tragen müssen. Gebrannt habe vor allem Totholz und Wurzelholz, so Wiebers. Um Löschwasser in das betroffene Gebiet bringen, musste das THW alarmiert werden, da es über ein geländegängiges Fahrzeug verfügt. Laut Polizei pumpte das THW über mehrere hundert Meter Wasser zum Brandort.

Bis kurz vor 22 Uhr waren die Helfer laut Wiebers im Wald. Mit Nachbereitung im Feuerwehrstützpunkt dauerte der Einsatz bis 23 Uhr. Verpflegt wurden die Helfer durch das Rote Kreuz.

Zur Brandursache lagen der Polizei am Dienstagmittag noch keine Erkenntnisse vor.