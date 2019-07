Wehren löschen brennende Ballenpresse bei Witzenhausen

Einsatz am späten Abend nahe B 80

+ © Claus Demandt / Feuerwehr Strohballenpresse in Brand: Das war der Auslöser für einen Einsatz die Feuerwehren von Witzenhausen und Gertenbach am Samstagabend. © Claus Demandt / Feuerwehr

Wegen einer brennenden Strohballenpresse auf einem Getreidefeld an der Straße Am Mittelberg in der Gemarkung Freudenthal mussten am späten Freitagabend die Feuerwehren von Witzenhausen und Gertenbach ausrücken. Sie verhinderte, dass die Flammen auf das Feld übergriffen.