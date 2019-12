Weihnachten gemeinsam feiern: Neue Aktion in Hundelshausen und Unterrieden

Laden ein zur gemeinsamen Weihnachtsfeier an Heiligabend: Katja Eggert (links, Bündnis für Familie Witzenhausen) sowie die Pfarrer Dr. Christian Schäfer und Jennifer Keomanee freuen sich auf Besucher in Hundelshausen und Unterrieden.

Heiligabend mal anders feiern – das geht in diesem Jahr erstmals in Hundelshausen und Unterrieden. Dort gibt es öffentliche Weihnachtsfeiern unter dem Motto „Wir feiern gemeinsam“.

An der Aktion der Kirchengemeinden mit dem Bündnis für Familie der Stadt Witzenhausen können alle teilnehmen, betont Pfarrer Dr. Christian Schäfer: Jung und Alt, Familien und Alleinstehende, Einheimische, Geflüchtete, Studierende sowie Menschen, die ihre Familie nicht besuchen können oder wollen.

Weihnachten in Gemeinschaft verbringen

Es können auch Besucher aus anderen Orten mitfeiern. „Wir wenden uns bewusst nicht nur an die Menschen, die Weihnachten allein zu Hause wären.“ In vielen Familien gebe es an Weihnachten regelmäßig Streit, andere müssten sich nach neuen Ritualen umsehen, weil etwa die Kinder nicht mehr mitfeiern oder der Partner verstorben ist. „Warum sollte man da nicht mal eine andere Art von Weihnachten in Gemeinschaft ausprobieren?“, fragt der Pfarrer.

Die Anmeldungen laufen in beiden Kirchengemeinden gut, so Schäfer. In Hundelshausen hätten sich auch internationale Studierende angemeldet. Die Teilnahme ist in beiden Fällen kostenfrei, wer mag, kann etwas spenden. Das ist in den beiden Orten geplant:

Weihnachten in Unterrieden

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, beginnt die Feier im Dorfgemeinschaftshaus in Unterrieden um 18.30 Uhr direkt nach dem Gottesdienst. Die Teilnehmer sollten eine Kleinigkeit zu essen fürs Buffet mitbringen, die Kirchengemeinde sorgt für Getränke und weihnachtliche Stimmung, kündigt Pfarrerin Jennifer Keomanee an.

Das Vorbereitungsteam hat Spiele und Rätsel organisiert. „Die Menschen können aber auch in aller Ruhe essen und sich unterhalten“, sagt Keomanee. „Schön wäre, wenn jeder Gast etwas mitbringt, das er oder sie gerne an den Weihnachtsbaum hängen möchte. Wir schmücken gemeinsam.“ Um 22 Uhr beginnt die Christmette, für alle, die teilnehmen wollen. Ein Fahrdienst kann organisiert werden.

Um besser planen zu können, sollten sich Interessierte bis Sonntag, 15. Dezember, anmelden: unter Tel. 0 55 42/16 15 oder per E-Mail: Pfarramt.oberrieden@ ekkw.de.

Weihnachten in Hundelshausen

Das Krippenspiel beginnt in Hundelshausen schon um 15 Uhr. Da Pfarrer Schäfer danach noch einen Gottesdienst in Dohrenbach abhält, beginnt die gemeinsame Weihnachtsfeier erst um 19 Uhr im festlich dekorierten Bürgerhaus.

Das Essen liefert die Fleischerei Brübach, laut Schäfer gibt es kein großes Festessen, aber leckere „Heilig-Abend-Klassiker“ – auch für Vegetarier. Michael Ringleb baut eine Modelleisenbahn zum Mitspielen auf, es kann auch gesungen werden. Um 22 Uhr folgt die Christmette im großen Saal des Bürgerhauses, danach gibt es für alle wie im vergangenen Jahr Punsch und Glühwein, um den Abend ausklingen zu lassen.

Anmeldung bis Sonntag, 15. Dezember, Tel. 0 55 42/31 90.