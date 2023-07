Wird Kinderbetreuung in Großalmerode noch teurer?

Von: Stefan Forbert

Auch mit einem Anbau an die Kita „Kleine Strolche“ im Ortsteil Laudenbach hat die Stadt in jüngster Zeit Millionen Euro für die Kinder investiert, führten Bürgermeister Finn Thomsen und die Fraktionsvorsitzenden als Argument ins Felde. Archi © Lothar Röß

Die Kita-Gebühren waren das große Thema der Bürgerversammlung

Großalmerode – Werden die im Vergleich zu den umliegenden Kommunen schon unbestritten höheren Kindergarten-Gebühren in Großalmerode noch weiter steigen? Zu entsprechenden Plänen der Stadt gab es am Donnerstagabend im Rathaussaal eine mit einer Ausnahme sachliche Diskussion. Sie dauerte allein eine Stunde.

In der Überlegung ist, die Gebühren für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren nach einem gleichen Anteil am Stundenentgelt zu berechnen. Während die Eltern, die ihre Sprösslinge derzeit für sechs Stunden in der Krippe lassen, 284 Euro pro Monat und damit umgerechnet einen Anteil von 2,37 Euro pro Stunde bezahlen, werden mit den 295 Euro für die siebenstündige Betreuung anteilig 2,11 Euro gedeckt und mit 347 Euro für neun Stunden 1,93 Euro.

Angedacht ist – angesichts eines in diesem Jahr auf 1,8 Millionen Euro gestiegenen Defizits – eine Angleichung auf der Basis des Stundenanteils von 2,37 Euro. Das bedeutete dann für sieben Stunden Betreuung eine monatliche Kita-Gebühr von 331 Euro (36 mehr als derzeit) je Kind und für neun Stunden 426 Euro (plus 79). Die Gebühr für die Sechs-Stunden-Betreuung bliebe bei 284 Euro, wie Bürgermeister Finn Thomsen erläuterte.

Mehrere Mütter und Väter wiesen auf die schon jetzt starken und aktuell steigenden finanziellen Belastungen für die Familien hin. Eine Mutter berichtete, ausschließlich zum Bezahlen der Kita-Gebühren für ihre beiden Kinder arbeiten zu gehen. Noch höhere Gebühren seien nicht mehr zumutbar, hieß es auch. Hingewiesen wurde zudem auf den werbenden Anspruch der Stadt, familienfreundlich sein zu wollen. Das passe mit doppelt so hohen Kita-Gebühren wie in anderen Kommunen schon jetzt nicht zusammen, wurde gesagt.

Thomsen räumte ein, mit den geplanten neuen Gebühren das Defizit, das die Stadt aus ihrem Haushalt deckt, nicht verringern zu können. Es soll eher den Steuerungseffekt haben, dass die Eltern überdenken, wie viele Stunden Betreuung sie überhaupt nutzen müssten und wollten.

Vorgeschlagen wurde aus der Versammlung, die Module flexibler zu gestalten und erst das Ergebnis dieser Veränderung abzuwarten und auch auf andere Weise als durch Gebührenerhöhung zu einer Reduzierung der in Anspruch genommenen Betreuungszeiten durch die Eltern zu kommen.

Hinterfragt wurde aus dem Publikum – neben gut 70 Bürgern im Rathaussaal mit etlichen Mandatsträgern darunter verfolgten laut Stadtverordnetenvorsteher Frank Anacker knapp 80 Zuschauer die von „Almerode Live“ übertragene Veranstaltung im Internet – auch, warum die Gebühren überhaupt vergleichsweise höher sind. Da habe jede Stadt ihr eigenes Finanzierungsmodell, antwortete Bürgermeister Thomsen. Am Ende gehe es um die Frage, wie viel der Kosten von den Eltern und wie viel von der Allgemeinheit über die Grundsteuer getragen werden sollen. Falls es nicht noch einen Mittelweg gebe, den zu suchen aus dem Publikum auch noch angeregt wurde.

Letztlich entscheiden müssen es, wie der Bürgermeister deutlich machte, die Stadtverordneten – und wohl schon bald.

Klare Positionen zu der Frage bezogen die Vorsitzenden der drei Fraktionen Wählergemeinschaft, SPD und CDU in der Veranstaltung nicht, auch wenn die Tendenz zur Erhöhung herauszuhören war. Man trage schließlich Verantwortung für alle Bürger, sagten Uwe Range (WG) und Volker Pforr (CDU) – nicht ohne Grund. Denn das Parlament hat noch ein weiteres, die Stadtfinanzen noch stärker belastendes Projekt im Auge, die geplante Sanierung, oder besser: die Rettung des seit einem Jahr geschlossenen Panoramabades.

Durch die Kostenerhöhungen, hatte Bürgermeister Thomsen schon zuvor in der Versammlung erläutert, müsste die Stadt mittlerweile 4,73 Millionen Euro selbst zahlen. Denn die zugesagten Zuschüsse von Land und Bund stiegen nicht angelehnt an die Kosten mit. Nun erhofft man sich, dass ein erneuter Antrag auf einen Bundeszuschuss von 75 Prozent in diesem Jahr noch positiv beschieden wird. Wenn nicht, müssen die Stadtverordneten entscheiden: bauen oder nicht bauen? (sff)