Witzenhäuser Erntefest beginnt mit der Plaketten-Party

Investieren viel Zeit in die Vorbereitung des Erntefests: Jens Hofmeister (von links), Hans-Joachim Schröter, Andreas Gerstenberg, Bodo Johannes Krops, Peter Störmer und Stephan Heil habend die Witznhäuser Innenstadt geschmückt. © Hendric Woltmann

Die Innenstadt ist bereits in die Farben blau und weiß gekleidet: Heute beginnt das 166. Erntedank- und Heimatfest in Witzenhausen.

Witzenhausen – Die Stadt kleidet sich wieder mit Girlanden, Kränzen, Wimpeln und Fahnen in die blau-weißen Erntefestfarben. Seit Samstag schmücken die Komiteederiche zusammen mit den Bauhofhelfern unter Leitung von Hans-Joachim Schröter die Innenstadt. Die Planungen für das 166. Erntedank– und Heimatfest laufen auf Hochtouren und auch dieses Jahr gibt es Neuerungen. So überträgt der Hessische Rundfunk die Rundfunksendung „Hallo Hessen“ und die „Hessenschau“ am Freitag live aus Witzenhausen. „Bessere Werbung gibt es nicht für die Stadt. Wir würden uns riesig freuen, wenn viele kommen, erst dann wird das eine richtig runde Sache“, freut sich Erntefestpräsident Axel Behnke auf die Feiertage. Das Programm:

Traditioneller Auftakt des Erntefestes ist heute ab 19 Uhr die Plaketten-Party am Kirchplatz. Neben dem Aufhängen der Erntekrone und dem Festbieranstich mit Bürgermeister Daniel Herz, Erntefestpräsident Axel Behnke und dem aktuellen Königshaus werden in diesem Jahr neue Komiteederiche am Kump getauft. Die Taufe der fünf neuen Komiteederiche allein wird am Brunnen des Marktplatzes stattfinden. Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Bauarbeiten auf dem Marktplatz finden alle anderen Programmpunkte am Kirchplatz statt. Beim Kartenvorverkauf gibt es auch dieses Jahr ein Freibier für alle Käufer von Eintrittskarten. Die Tickets kosten: 9 Euro für die Disco-Party, 7 Euro für den Witzenhäuser Abend, 5 Euro für die 80er Party, 8 Euro Festfrühstück ohne Essen und 14 Euro inklusive Essen.

Sportlich wird es beim Fußballspiel im Stadion Südbahnhof am Donnerstag, 24. August. Ab 18 Uhr treten die Komiteederiche mit Unterstützung der Ehemaligen Ehrendamen und Fahnenträger gegen den Lions-Club Bad Sooden-Allendorf an. Moderiert wird das Spiel von Rüdiger „Porgy“ Ullrich. Freitag, 25. August: Am Freitag ist die einmalige Chance, in Witzenhausen ins Fernsehen zu gelangen. Der Hessische Rundfunk überträgt die Fernsehsendung „Hallo Hessen“ und die „Hessenschau“ live aus Witzenhausen. Ab 15 Uhr finden die Proben am Kirchplatz mit Publikum statt. Live auf Sendung geht es dann von 16 Uhr bis 17.45 Uhr. Danach findet erstmalig auf dem Kirchplatz und nicht im Rathaus der Magistratsempfang der Stadt Witzenhausen statt, mit traditioneller Abstimmung über die Schlüsselübergabe an den Erntefestausschuss. Um 19 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier mit der Festrede des Erntefestpräsidenten. „Die Hessenschau“ überträgt live ab 19.30 Uhr aus Witzenhausen. Start für den Fackelumzug um die Altstadt ist 20.30 Uhr, ab 21 Uhr ist „Blue and White“-Disco-Party auf dem Joseph-Pott-Platz mit den letztjährigen DJs von „Music for Moments“. Von den Veranstaltern wird gewünscht sich in den Erntefestfarben blau und weiß für die Disco-Party zu kleiden. Gegen 22.30 Uhr ist das Feuerwerk auf dem Festplatz zu sehen.

Mit dem ökumenischen Gottesdienst ab 10 Uhr in der Liebfrauenkirche startet der Erntefestsonntag. Einer der Höhepunkte des Erntefestes ist der Festumzug ab 14 Uhr durch die Altstadt mit anschließender Musikshow im Festzelt. Der Umzug wird dieses Jahr wie gewöhnlich stattfinden: Steinstraße, Stubenstraße, Kniegasse, Ermschwerderstraße, Burgstraße, Mittelburgstraße, Kirchplatz, Marktgasse, Kespermarkt, Walburgerstraße, Wende am Schwanenteich, Südbahnhofstraße, Gelsterstraße, Mühlstraße, Walburgerstraße, Stubenstraße. Die 80er Party beginnt um 20 Uhr im Festzelt mit der Band „80’s Alive“. Der Erntefestauschuss freut sich über kreative Motto-Kostüme. Montag, 28. August: Mit dem Festfrühstück ab 11 Uhr startet der letzte Tag des Festes. Im Anschluss erfolgt die Festzugprämierung mit Pokalen durch die HNA. Von Freitag bis Montag geöffnet ist der Vergnügungspark auf dem Joseph-Pott-Platz. Am Montag ist hier Familientag von 11 bis 19 Uhr mit vergünstigten Fahrpreisen. (Hendric Woltmann)

Weitere Informationen zu Erntefest und dem Programm unter erntefest.net