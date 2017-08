Witzenhäuser Umzug sorgt für Behinderungen

Witzenhausen. Wegen des Umzugs zum Erntefest müssen sich Autofahrer am Sonntag, 27. August, ab 13 Uhr auf Behinderungen einstellen.

Das teilt Werner Kreßner vom Ordnungsamt der Stadt mit.

Verkehr in der Innenstadt

Ab 13 Uhr werden die Ermschwerder Straße, die Oberburgstraße, die Südbahnhofstraße und die Walburger Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Die Straße „An der Schlagd“ wird zwischen der Werrabrücke und der Einmündung zur Ermschwerder Straße ebenfalls gesperrt, von 13 bis 16 Uhr kann man den dortigen öffentlichen Parkplatz nicht mit dem Auto verlassen. Die Zufahrt über die Walburger Straße zu den Parkplätzen der VR-Bank und der Sparkasse sowie zum Parkplatz Wickfeldtstraße wird zwischen 13 und 16 Uhr gesperrt.

Durchfahrtsverkehr

Wer auf der B 80 aus Richtung Hann. Münden kommt und nach Witzenhausen oder über die B 451 Richtung Großalmerode fahren will, sollte bereits ab Gertenbach die Ausweichstrecke über Ermschwerd nehmen, empfiehlt Kreßner. Der Grund: Der Kreisel an der B 80 wird während des Umzugs je nach Bedarf kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr der B 451 von Großalmerode Richtung Norden wird komplett ab dem Abzweig Schützenstraße über Ermschwerd zur B 80 geführt.

Halteverbote

Am Sonntag gilt von 10 bis 16 Uhr in folgenden Straßen ein beidseitiges Halteverbot: Stubenstraße, Kniegasse, Ermschwerder Straße, Burgstraße, Mittelburgstraße, Mühlstraße, Gelsterstraße, Carl-Ludwig-Straße, Obere Mühlstraße, Wickfeldtstraße und Gartenstraße. Das Halteverbot gilt laut Kreßner auch für Besitzer von Anwohnerparkausweisen.

Zwischen 11 und 17 Uhr gilt am Sonntag ein beidseitiges Halteverbot in der Schützenstraße, Hinter den Teichhöfen und Walburger Straße. Während der Aufstellung des Festzugs ab 13 Uhr gilt ein Halteverbot in der Steinstraße (ab Steintorschule), Wickfeldtstraße, Gartenstraße und Südbahnhofstraße.

Zufahrt zum Krankenhaus

Aus Richtung Bad Sooden-Allendorf sowie aus Richtung Hundelshausen kann das Krankenhaus über die Straßen „Am Eschenbornrasen“ und Drießenstraße erreicht werden. Krankenhausbesucher können so auch Parkplätze an der Steinstraße erreichen.

Ende des Umzugs

Die Festwagen verlassen die Route nach dem Ende des Umzugs ab der Werrabrücke in Richtung der Straßen „Zu den Weinbergen“ und „Hinter dem Deich“.

Fußgänger können über den Zollamtsplatz und die Werrabrücke zum Festplatz gehen.