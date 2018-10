11-jähriger Junge bei Sturz in Witzenhausen schwer verletzt 

Witzenhausen. Ein 11-jähriger Junge wurde am Mittwoch bei einem Sturz in Witzenhausen schwer verletzt.

Der Vorfall wurde der Polizei zunächst als Verkehrsunfall gemeldet. Laut Zeugenaussagen ging der Junge gegen 17.52 Uhr an der Straße "An der Bohlenbrücke" in Richtung Zebrastreifen und geriet an der Bordsteinkante ins Straucheln.

Daraufhin stürzte er und prallte laut Polizei mit dem Kopf auf die Bordsteinkante. Nach der Versorgung durch einen Notzarzt wurde der 11-Jährige in das Klinikum nach Heiligenstadt gebracht.