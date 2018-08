Wucherpreis für Bauarbeiten am Haus: Mann soll Witzenhäuserin betrogen haben

Witzenhausen. Wegen Betruges und Wucher ermittelt die Eschweger Kriminalpolizei gegen einen 45-jährigen Eschweger.

Der Mann soll laut Polizei mit einer 87-Jährigen aus Witzenhausen einen Vertag zur Haussanierung abgeschlossen haben.

Am 3. August erschien der 45-jährige bei der Witzenhäuserin und fragte nach Arbeiten am Haus, schaute sich die Fenstergummis an und verlangte zunächst 200 Euro. Er kündigte sich für den darauffolgenden Tag an mit der Begründung, dass noch einiges am Haus gemacht werden müsse.

Er kam am 4. August in Begleitung weiterer angeblicher Arbeiter und verlangte immer wieder Bargeld. So zahlte die 87-Jährige zwischenzeitlich rund 4000 Euro, weitere 5000 Euro wurden von dem 45-Jährigen gefordert. Außerdem war ein vereinbarter Festbetrag von 13.000 Euro auf 17.500 Euro angehoben worden. Daraufhin wurde die Witzenhäuserin laut Polizei misstrauisch und meldete den Vorgang.

Eine Überprüfung ergab dann, dass die Arbeiten nicht fachmännisch ausgeführt wurden und zudem überteuert waren.

Tipps der Polizei bei Haustürgeschäften

Die Polizei rät, bei Haustürgeschäften grundsätzlich skeptisch zu sein und keine unüberlegten Verträge abzuschließen.

Spontan angebotene Bauarbeiten entpuppen sich oft als Täuschung, deshalb sollten Sie kein Geld im Voraus bezahlen.

Lehnen Sie jegliche Angebote von (Wander-) Arbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten.

Sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oft nicht beendet.

Holen Sie sich stets mehrere Vergleichsangebote ein, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben.

Befragen Sie bei günstigen Angeboten fremder Firmen die Handwerkskammern, Innungen oder die Verbraucherzentrale. Überprüfen Sie im Zweifel bei Gewerbeaufsichtsämtern oder der Handwerkskammer, ob der Betrieb überhaupt existent ist.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnungen und Häuser.

Verständigen Sie bei Unklarheiten die Polizei über den Notruf 110

