Witzenhausen: Autos beim Überholen zusammengestoßen

Ermschwerd. Beim Überholen eines Traktors sind eine 90-Jährige aus Hann. Münden und ein 18-Jähriger aus Witzenhausen seitlich kollidiert – der Traktorfahrer fuhr unbeirrt weiter.

Laut Polizeibericht waren die Hann. Mündenerin und der Witzenhäuser am Freitagnachmittag mit ihren Autos auf der Landstraße von Ermschwerd nach Stiedenrode, einer Siedlung des Witzenhäuser Stadtteils, unterwegs. Beide folgten einem langsam vorausfahrenden Trecker. Auf einem geraden Teilstück setzte der 18-Jährige, der hinter der 90-Jährigen fuhr, als erster zum Überholen an. Das hatte die Hann. Mündenerin offenbar nicht bemerkt, denn als er sich der Witzenhäuser auf deren Höhe befand, setzte die Seniorin ebenfalls zum Überholen an. Beim Ausscheren kollidierten die Autos, dabei war ein Schaden von 3100 Euro entstanden.

Der Traktorfahrer hatte seine Fahrt fortgesetzt und konnte bisher nicht ermittelt werden.



Rubriklistenbild: © dpa