Capitol-Kino in Witzenhausen erhält Hessischen Kinokulturpreis

Witzenhausen/Frankfurt. Mit dem Spitzenpreis in Höhe von 20.000 Euro hat das Land Hessen das Capitol-Kino von Ralf Schuhmacher in Witzenhausen ausgezeichnet.

Der Hessische Kinokulturpreis wurden Schuhmachers Kino und einem Kino im mittelhessischen Lich zugedacht, weil beide Spielstätten die Jury mit ihrem „hohen leidenschaftlichen Engagement und ihrer großen Liebe zum Kino“ überzeugten – und das, so heißt es in der Mitteilung, „obwohl sie aufgrund ihrer örtlichen Situation erschwerte Bedingungen haben“.

Besonders beeindruckte die Jury, dass sich das Witzenhäuser Kino „durch eine gute Mischung“ auszeichne, wobei insbesondere der Einsatz des Filmkunsttrailers vor publikumswirksamen Filmen als eine sehr innovative Methode zum Steigern der Besucherzahlen wahrgenommen würde.

Auch 2016 und 2017 waren Schuhmacher und sein Capitol-Kino jeweils mit dem Spitzenpreis des Hessischen Kinokulturpreises bedacht worden, jeweils dotiert mit 10 000 Euro. In diesem Jahr nahm Ralf Schuhmacher die doppelte Summe mit nach Witzenhausen. Dazu war er am Freitag nach Frankfurt gereist, wo bei einem feierlichen Abend in der Alten Oper auch der Hessische Filmpreis verliehen wurde.

Erstmals gewann Schuhmacher, der im vorigen Jahr das 90-jährige Bestehen des Lichtspielhauses feierte, 1992 einen Preis. 2014 war er erstmals auch mit einem Kinoprogrammpreis der Bundesregierung ausgezeichnet worden. Für den Bundeskinopreis, der nächste Woche verliehen wird, ist er auch nominiert.